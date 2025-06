35000 की क्षमता और 300000 फैंस पहुंचे?, सीएम सिद्धरमैया बोले-भगदड़ में 11 की मौत, 33 घायल, पीएम मोदी बोले-बेहद हृदयविदारक घटना, देखें वीडियो

Highlights Royal Challengers Bengaluru IPL 2025: विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई। Royal Challengers Bengaluru IPL 2025: सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है। Royal Challengers Bengaluru IPL 2025: यह त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी।

बेंगलुरुः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 33 लोग घायल हो गए हैं। सीएम ने कहा कि 35000 की क्षमता और 3 लाख फैंस पहुंच गए। भगदड़ की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "यह त्रासदी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करती है।" भगदड़ की घटना पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "विजय समारोह के दौरान एक बड़ी त्रासदी हुई। यह चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुआ। सरकार ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। सरकार घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी।"

#WATCH | Karnataka Chief Minister Siddaramaiah addresses a press conference following the stampede in Bengaluru during Royal Challengers Bangalore (RCB)'s victory celebrations.



Deputy CM DK Shivakumar and Home Minister G Parameshwara are also present pic.twitter.com/xH5eOM9dde — ANI (@ANI) June 4, 2025

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत के जश्न में भाग लेने के लिए बुधवार को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में क्रिकेटप्रेमियों के जुटने के बाद मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 33 घायल हो गये। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी तथा 33 घायल हो गये।

Bengaluru stampede | Karnataka CM Siddaramaiah says, "11 died and 33 injured in the stampede" pic.twitter.com/IhL29a9YzX — ANI (@ANI) June 4, 2025

"11 died, 33 injured": Karnataka govt announces Rs 10 lakh compensation for kin of Bengaluru stampede victims



Read @ANI Story | https://t.co/biwSfqHPSkpic.twitter.com/5paiPKL0fP— ANI Digital (@ani_digital) June 4, 2025

घायलों को शिवाजीनगर के बॉरिंग एवं लेडी कर्जन अस्पताल तथा स्थानीय वैदेही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले, वैदेही सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया था, ‘‘कुल सोलह लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से चार मृत थे। जान गंवाने वालों में तीन पुरुष और एक महिला है।

#WATCH | Bengaluru stampede | Karnataka CM Siddaramaiah says, "I don't want to defend this incident. Our government will not do politics on this. I have ordered a magisterial inquiry and given 15 days' time. People even broke the gates of the stadium. There was a stampede. No one… pic.twitter.com/ZtPIqMthS3 — ANI (@ANI) June 4, 2025

#WATCH | Karnataka: Bengaluru City Police Commissioner B Dayananda visited the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, following the stampede. pic.twitter.com/1U5iJ98IGF— ANI (@ANI) June 4, 2025

उनकी उम्र 20-30 वर्ष के बीच है....। शेष 12 घायलों की हालत स्थिर है।’’ उन्होंने बताया कि मौत का कारण दम घुटना हो सकता है। वैसे, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) द्वारा आरसीबी टीम के लिए स्टेडियम में आयोजित विशेष सम्मान समारोह से पहले पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और स्थिति पर काबू पाने के लिए के लिए हल्का बल प्रयोग किया।

#WATCH | Bengaluru stampede | Karnataka CM Siddaramaiah says, "11 people died and 33 injured in the stampede" pic.twitter.com/XdTviMMYqb — ANI (@ANI) June 4, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रशंसक सम्मान समारोह स्थल पर उमड़ पड़े। सामने आये वीडियो/तस्वीरों में पुलिस घायलों और बेहोश हुए लोगों को एंबुलेंस से पास के अस्पतालों में ले जाती दिख रही है। इन वीडियो/तस्वीरों में कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बेहोशी की हालत में थे और आसपास के लोगों द्वारा उन्हें ‘कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर)’ दिया जा रहा था।

#WATCH | Bengaluru: On the stampede during victory celebrations, Mahesh, who claims to be an eyewitness, says, "Many people had come to see Virat Kohli and the RCB team. A lot of girls tried to enter the M Chinnaswamy Stadium by pushing the gate. I saw three girls falling, no one… pic.twitter.com/Llw70xKBTS — ANI (@ANI) June 4, 2025

पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि एक ही समय पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु पुलिस ने यातायात के बारे में सलाह (परामर्श) दी थी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में केवल वैध टिकट और पास-धारक लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।

#WATCH | Bengaluru stampede | Karnataka CM Siddaramaiah says, "The entire police force available in Bengaluru city was deployed. Of course, this incident should not have happened. We are with the victims." pic.twitter.com/YanvX1gj68 — ANI (@ANI) June 4, 2025

पुलिस ने इस परामर्श में कहा था, ‘‘चूंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास सीमित पार्किंग सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कार्यक्रम में भाग लेने वालों को सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जनता से सहयोग करने का अनुरोध किया जाता है।’

बेहद हृदयविदारक घटना : बेंगलुरु में भगदड़ पर प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को बेंगलुरू में हुई भगदड़ की घटना को “बेहद हृदय विदारक” बताया। मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही हृदयविदारक है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भगदड़ में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों के जुटने के बाद मची भगदड़ में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

