पोरबंदर बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में आग लगी, देखिए वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 23, 2025 08:39 IST2025-09-23T08:39:02+5:302025-09-23T08:39:50+5:30
पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में आग लगी।
पोरबंदरः पोरबंदर तट के पास एक जहाज में आग लग गई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। किसी के हताहत न होने के लिए चौपाटी पर कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। एसपी भागिरसिंह जडेजा ने कहा कि आज सुबह पोरबंदर बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास किए गए। सभी 15 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
#WATCH | Porbandar, Gujarat | A fire broke out on a ship off the coast of Porbandar. No casualties have been reported. Tight police security was deployed at Chowpatty to ensure no casualties. (22.09) pic.twitter.com/NbXZmqwATk— ANI (@ANI) September 23, 2025
#WATCHगुजरात: पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में आग लगी।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 22, 2025
SP भागीरथसिंह जडेजा ने कहा, "पोरबंदर बंदरगाह पर आज सुबह एक कार्गो जहाज में आग लग गई...आग बुझाने के प्रयास किए गए...सभी 15 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है...अभी तक आग पर पूरी तरह… pic.twitter.com/VUqUpSDYkg