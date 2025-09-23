पोरबंदर बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में आग लगी, देखिए वीडियो

September 23, 2025

पोरबंदर बंदरगाह पर एक कार्गो जहाज में आग लगी।

Highlightsएहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।कोई हताहत नहीं हुआ है।सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

पोरबंदरः पोरबंदर तट के पास एक जहाज में आग लग गई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। किसी के हताहत न होने के लिए चौपाटी पर कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। एसपी भागिरसिंह जडेजा ने कहा कि आज सुबह पोरबंदर बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास किए गए। सभी 15 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

