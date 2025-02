कतर के अमीर अल-थानी की अगवानी करने हवाई अड्डे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी?, देखें वीडियो

Highlights कतर के अमीर की भारत की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वह मार्च 2015 में भारत आए थे। विदेश मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि अल-थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर आ रहे हैं। कतर के अमीर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परंपरा से हटकर, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। अल-थानी सोमवार शाम दो दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। कतर के अमीर मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि अल-थानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर आ रहे हैं। कतर के अमीर की भारत की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले वह मार्च 2015 में भारत आए थे।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi receives Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad AL Thani, at the Indira Gandhi International Airport in Delhi.



भारत और कतर के बीच मैत्री, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच हाल के वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति समेत विभिन्न क्षेत्रों में संबंध लगातार मजबूत हुए हैं।

Prime Minister Narendra Modi went to Indira Gandhi International Airport, Delhi, to receive the Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad AL Thani.



#WATCH | EAM Dr S Jaishankar meets Amir of the State of Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad AL Thani, in Delhi.



"Went to the airport to welcome my brother, Amir of Qatar H.H. Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Wishing him a fruitful stay in India and looking forward to our meeting tomorrow," posts PM Modi (@narendramodi). pic.twitter.com/tdyVouiAfS— Press Trust of India (@PTI_News) February 17, 2025

