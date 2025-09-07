WATCH: एनडीए वर्कशॉप में आखिरी पंक्ति में बैठे पीएम मोदी, रवि किशन ने शेयर की फोटो

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने रविवार को कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए सांसदों के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतिम पंक्ति में बैठना पार्टी की ताकत को दर्शाता है।

उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर कार्यक्रम की एक तस्वीर शेयर की जिसमें पृष्ठभूमि में उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है और हिंदी में लिखा, "एनडीए सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आखिरी पंक्ति में बैठना भाजपा की ताकत है। यहाँ संगठन में हर कोई कार्यकर्ता है।"

तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी कार्यशाला में अन्य भाजपा सदस्यों के साथ पंक्ति में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस कार्यक्रम में, भाजपा सांसदों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित भी किया।

पीटीआई ने शनिवार को बताया था कि रविवार को शुरू हुई पार्टी की दो दिवसीय कार्यशाला में इसके इतिहास और विकास पर कई सत्र शामिल हैं, साथ ही सांसदों को दक्षता बढ़ाने के लिए पाठ भी सिखाए जाएँगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यशाला के पहले दिन दो मुख्य फोकस क्षेत्र हैं - '2027 तक विकसित भारत की ओर' और 'सांसदों द्वारा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग' - जबकि दूसरे दिन मंगलवार, 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उपराष्ट्रपति चुनाव

21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद, संसद उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए पूरी तरह तैयार है। ये विकल्प हैं: भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सीपी राधाकृष्णन, जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी, जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।

मंगलवार, 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में, संसद के दोनों सदनों के सांसद भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान करेंगे। नए पदधारी को पूरे पाँच साल का कार्यकाल मिलेगा, हालाँकि धनखड़ ने अपने कार्यकाल के बीच में ही पद छोड़ दिया था।

Web Title: WATCH: PM Modi sitting in the last row at the NDA workshop, Ravi Kishan shared the photo