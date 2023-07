बिहार विधानसभा मानसून सत्रः उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया, दो विधायक मार्शल आउट, देखें वीडियो

Highlights सदन में मौजूद तमाम भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और सदन के पोर्टिको में धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायकों ने नीतीश सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए आसन के समक्ष वेल में आकर प्रदर्शन करना शुरू किया। भाजपा विधायक लगातार सदन में तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे लगा रहे थे।

पटनाःबिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा ने विधानसभा के बाहर और अंदर जमकर हंगामा किया। सदन के शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में पहुंच गए और वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे।

इस बीच विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि जनता ने आप लोगों को इसलिये सदन में नहीं भेजा है कि आप हंगामा करें। भाजपा विधायकों को पहले आसन की ओर से अपने अपने जगह पर जाने को कहा गया। लेकिन जब उनका हंगामा जारी रहा तो विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर मार्शलों ने जीवेश मिश्रा और इंजीनियर शैलेन्द्र को ने सदन से बाहर कर दिया।

#WATCH | Patna | Two Bihar BJP MLAs marshalled out of Bihar Assembly after they reportedly raised the issue of the posting of teachers in the state. pic.twitter.com/B7WjkfokGw