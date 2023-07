देश के किसी भी वक्फ बोर्ड के पास किसी व्यक्ति या समुदाय को धर्म से बाहर करने का अधिकार नहीं, मंत्री स्मृति ईरानी ने अहमदिया विवाद पर कहा, जानें क्यों हो रहा विवाद

Highlights सभी वक्फ बोर्ड संसद के अधिनियम के तहत आते हैं। बोर्ड संसद की गरिमा के विपरीत काम नहीं कर सकता। बनाए गए कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता।

नई दिल्लीः आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम बताने वाले प्रस्ताव को पारित करने से उपजे विवाद के बीच अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि देश के किसी भी वक्फ बोर्ड के पास किसी व्यक्ति या समुदाय को धर्म से बाहर करने का अधिकार नहीं है।

प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम बताने वाले आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के कदम का समर्थन करते हुए मंगलवार को दावा किया कि यह सभी मुसलमानों का ‘‘सर्वसम्मत रुख’’ है। इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर ईरानी ने कहा, ‘‘मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि सभी वक्फ बोर्ड संसद के अधिनियम के तहत आते हैं।

VIDEO | "No Waqf Board in the country has authority to expel a person or a community from a religion," says Minority Affairs Minister @smritiirani amid a row over the Andhra Pradesh Waqf Board passing a resolution describing the Ahmadiyya community as non-Muslims. pic.twitter.com/JCWWgeu7fS