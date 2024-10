watch Lucknow JPNIC Controversy: अगर त्योहार का दिन न होता तो..., राजग से समर्थन वापस लें नीतीश कुमार?, अखिलेश यादव ने कहा, देखें वीडियो

Highlights watch Lucknow JPNIC Controversy: जय प्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना पड़ा था। watch Lucknow JPNIC Controversy: यह जेपीएनआईसी, समाजवादियों का संग्रहालय है। watch Lucknow JPNIC Controversy: ये टिन की चादरें लगाकर सरकार क्या छिपा रही है?

Lucknow JPNIC Controversy: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर कोई सुरक्षा संबंधी चिंता है, तो उन्हें मुझे सुरक्षा के साथ अनुमति देनी चाहिए थी, जो मुझे रोकने के लिए यहां लगाई गई है। बीजेपी के हाथ में विनाश की रेखा है। विनाशकारी अभिव्यक्तियां देखी जा सकती हैं। आप सीएम से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह महान हस्तियों का सम्मान करेंगे? अगर उन्हें उनके (जय प्रकाश नारायण) योगदान के बारे में पता था, तो वह जय प्रकाश नारायण और उनके योगदान के बारे में क्या जानते हैं?

#WATCH | Lucknow, UP | Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, "If there is any security concern, they should have allowed me with the security that is being put here to stop me... BJP has a line of destruction in its hands. Destructive expressions can be seen on their faces.… pic.twitter.com/B5iLpgzfBR