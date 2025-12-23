एक-दूसरे से लड़ेंगे भारतीय?, बर्लिन में राहुल गांधी ने कहा-भारत में 2 विजन के बीच टकराव, हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राज़ीलियाई महिला का नाम 22 बार था, वीडियो

Highlights हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राज़ीलियाई महिला का नाम 22 बार था। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे। पक्का मानना ​​है कि भारत में चुनावी मशीनरी में कोई समस्या है।

बर्लिनः जर्मनी के बर्लिन में हर्टी स्कूल में 'पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ़ लिसनिंग' विषय पर बोलते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "हमने तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीते हैं। हम भारत में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं। मैंने भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं जहां हमने बिना किसी शक के साफ तौर पर दिखाया है कि हमने हरियाणा चुनाव जीता और हमें नहीं लगता कि महाराष्ट्र चुनाव निष्पक्ष थे। हमारे देश के संस्थागत ढांचे पर पूरी तरह से हमला हो रहा है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे। हरियाणा में वोटिंग लिस्ट में एक ब्राज़ीलियाई महिला का नाम 22 बार था।

हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमारा पक्का मानना ​​है कि भारत में चुनावी मशीनरी में कोई समस्या है। गांधी ने कहा, "नोटबंदी ने हमारे MSMEs को व्यवस्थित तरीके से बर्बाद कर दिया और खत्म कर दिया। यह उनके कैश फ्लो पर हमला था। भारत में बड़े बिज़नेस के लिए जगह है...सभी अलग-अलग लेवल पर और भी कई प्लेयर्स हैं और सरकारों को उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से सपोर्ट करना चाहिए।

हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में गिरावट आई है।" भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग विचारधारा और भारत के बारे में उनके विज़न से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि यह विज़न फेल हो जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे भारत में बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होगा और भारतीय लोग एक-दूसरे से लड़ेंगे। हम इससे लड़ेंगे। यह भारत के 2 विज़न के बीच टकराव है।"

#WATCH | Delhi: On LoP Lok Sabha Rahul Gandhi's recent statement, BJP National Spokesperson Syed Zafar Islam says, "When Rahul Gandhi makes such statements, people have no option but to laugh at him... All his allies are leaving him today... You also got more (funding) when your… pic.twitter.com/Jcno5Ehyuw — ANI (@ANI) December 23, 2025

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी भारत की बातें विदेशों में करते हैं, वे कभी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है तो कभी भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी देश की संस्थाओं, सेना, अर्थव्यवस्था और देश की ताकत का अपमान करते हैं... राहुल गांधी, भारत का करो अपमान और चीन का करो गुणगान वाले एजेंडा में लगे रहते हैं।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Shiv Sena leader Shaina NC says, "The time has come when Rahul Gandhi should not call himself the Leader of Opposition. He should say that he is a propaganda leader. Whenever he goes abroad, he comments on the Prime Minister, CBI, ED and vote… pic.twitter.com/laidCaG6Pd — ANI (@ANI) December 23, 2025

बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वे हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें देश से जुड़ी जो भी बात कहनी है, वह देश से जुड़े प्लेटफॉर्म पर ही कहनी चाहिए... इसके लिए देश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी अपने आपको विपक्ष के नेता न कहें बल्कि कहें कि वे प्रोपेगेंडा नेता हैं।

#WATCH | Patna, Bihar: Bihar Minister Dilip Jaiswal says, "Whenever Rahul Gandhi goes abroad, he always speaks against India. For this, the people of the country will never forgive him. Whatever he has to say about the country, he should say it on platforms connected to the… pic.twitter.com/FOmRMH6cWh — ANI (@ANI) December 23, 2025

वे जब भी विदेश जाते हैं तो प्रधानमंत्री, CBI, ED और वोट चोरी पर टिप्पणी करते हैं... राहुल गांधी का लक्ष्य केवल भारत को अपमानित करना है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि राहुल गांधी यह सिद्ध कर चुके हैं कि उनकी दिलचस्पी भारत का नेता बनने में नहीं है।

#WATCH | Delhi: BJP MP Manoj Tiwari says, "Rahul Gandhi has already proven that he has no interest in becoming a leader of India. According to Rahul Gandhi's thinking, India should not even think about becoming a world guru. This shows how big an enemy these people are of… pic.twitter.com/RL2w5oH96c — ANI (@ANI) December 23, 2025

राहुल गांधी के विचार से भारत को विश्व गुरू बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यह दिखाता है कि ये लोग भारत के कितने बड़े शत्रु हैं, आज दुनिया के आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भारत चौथे स्थान पर है। हम बहुत जल्द तीसरे स्थान पर होंगे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी की बात अगर ठीक तरह से समझी जाए तो सारी बात ठीक से समझ आएगी।

#WATCH | Delhi | Congress MP Imran Masood says, "... Is Priyanka Gandhi the Prime Minister? Make her the Prime Minister and see how she will retaliate like Indira Gandhi. She is Priyanka Gandhi. She has Gandhi added behind her name. She is the granddaughter of Indira Gandhi, who… pic.twitter.com/3qx86shhAu — ANI (@ANI) December 23, 2025

इन्होंने(भाजपा) हमारी उत्पादन क्षमता को गिरा दिया है। आज हमारा देश केवल उपभोक्ता बनकर रह गया है, आत्मनिर्भता कहां हैं? उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कहा कि आज मोबाइल में पूरी दुनिया है। राहुल गांधी भारत के किसी गांव में बोले या जर्मनी में पूरी दुनिया उनकी बात सुनेगी। यह तकनीकी जमाना है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, उसे समझिए और उसे देखिए।

Web Title: watch Indians fight each Rahul Gandhi said in Berlin clash 2 visions in India Brazilian woman's name appeared 22 times in the voting list in Haryana, video