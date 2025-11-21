दुबई एयर शोः भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस दुर्घटनाग्रस्त, वीडियो

November 21, 2025

दुबई एयर शो 25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है।

Highlightsअभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट विमान से बाहर निकला या नहीं। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखा।अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर एक उड़ान प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

दुबईः दुबई एयर शो में एक प्रदर्शन में भाग ले रहा भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार दोपहर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर ज़मीन पर गिर गया।  दुबई एयरशो में एक उड़ान प्रदर्शनी के दौरान शुक्रवार को विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय एचएएल तेजस विमान स्थानीय समयानुसार अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर एक उड़ान प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट विमान से बाहर निकला या नहीं। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखा।

एयरशो के लिए उमड़ी भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भारतीय वायु सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अभी भी जानकारी जुटा रही है। वायु सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, "दुबई एयर शो-25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फ़िलहाल, आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ समय में और जानकारी दी जाएगी।"

