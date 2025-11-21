दुबई एयर शोः भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस दुर्घटनाग्रस्त, वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 16:37 IST2025-11-21T16:33:04+5:302025-11-21T16:37:54+5:30
दुबई एयर शो 25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फिलहाल आगे की जानकारी का पता लगाया जा रहा है।
दुबईः दुबई एयर शो में एक प्रदर्शन में भाग ले रहा भारतीय वायु सेना का एक तेजस लड़ाकू विमान शुक्रवार दोपहर स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे भारी भीड़ के सामने हवाई प्रदर्शन करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर ज़मीन पर गिर गया। दुबई एयरशो में एक उड़ान प्रदर्शनी के दौरान शुक्रवार को विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय एचएएल तेजस विमान स्थानीय समयानुसार अपराह्न दो बजकर 10 मिनट पर एक उड़ान प्रदर्शनी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पायलट विमान से बाहर निकला या नहीं। दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखा।
An Indian Air Force Tejas aircraft has crashed at the Dubai Air Show 25. Further details are being ascertained at the moment: Indian Air Force— ANI (@ANI) November 21, 2025
एयरशो के लिए उमड़ी भीड़ में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भारतीय वायु सेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वह अभी भी जानकारी जुटा रही है। वायु सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, "दुबई एयर शो-25 में भारतीय वायु सेना का एक तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फ़िलहाल, आगे की जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ समय में और जानकारी दी जाएगी।"
