WATCH: पीएम मोदी के स्वागत में फ्रांसीसी सेना के बैंड ने बजाई राष्ट्रगान 'जन गण मन..' की धुन, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की अपनी दो दिवसीय यात्रा के लिए पेरिस पहुंचे पीएम मोदी आज पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे पेरिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया

पेरिस: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को फ्रांस की अपनी दो दिवसीय यात्रा के लिए पेरिस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। पेरिस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के पहुंचने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हल्की बारिश के बीच पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान फ्रांसीसी सेना के बैंड ने पीएम मोदी के स्वागत में भारत के राष्ट्रगान की धुन बजाई।

फ्रांस में रहने वाले भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस में स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों में से एक ने एएनआई को बताया, "दोनों देशों के बीच संबंध बहुत विकसित हुए हैं। फ्रांस सरकार का भारतीय प्रवासियों के प्रति नजरिया भी बदल गया है..."

#WATCH | PM Modi's France visit | One of the members of the Indian diaspora awaiting PM Modi in Paris, says, "Our excitement is at the peak of the life. He has been here 6 times and this time he is going to co-chair a meeting on a very different topic which is on AI..."

पेरिस में पीएम मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों के एक अन्य सदस्य ने कहा, "हमारा उत्साह चरम पर है। वह यहां 6 बार आ चुके हैं और इस बार वह एक बहुत ही अलग विषय पर एक बैठक की सह-अध्यक्षता करने जा रहे हैं, जो एआई पर है..."

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) arrives in Paris for his three-day visit to France. During his visit, the PM will co-chair an AI Action Summit with French President Emmanuel Macron in Paris, hold bilateral talks with him, and address business leaders.



(Source: Third Party)… pic.twitter.com/7UU1Sxyktf — Press Trust of India (@PTI_News) February 10, 2025

फ्रांस रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "अगले कुछ दिनों में मैं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए फ्रांस और अमेरिका में रहूंगा। फ्रांस में मैं एआई एक्शन समिट में भाग लूंगा, जहां भारत सह-अध्यक्ष है। मैं भारत-फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति @इमैनुएल मैक्रोन के साथ बातचीत करूंगा। हम वहां एक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए मार्सिले भी जाएंगे।"

Over the next few days, I will be in France and USA to take part in various programmes.



In France, I will be taking part in the AI Action Summit, where India is the co-chair. I will be holding talks with President @EmmanuelMacron towards strengthening India-France relations. We…

