Watch: विवाद के बीच 28 मई को पीएम मोदी करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन, देखें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का फर्स्ट लुक

नई दिल्ली: नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद जारी है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का अनावरण करेंगे। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। उस वक्त भी इसको लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया गया था। 28 मई को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल उपस्थित नहीं होंगे। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

विपक्ष की मांग है कि इस नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों कराया जाना चाहिए। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) समेत करीब 20 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है।

यह विवाद गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत ने लोकसभा सचिवालय को नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराए जाने संबंधी निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।

इस बीच शुक्रवार को एएनआई ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का खूबसूरत वीडियो जारी किया है। ट्विटर पर आप भी नई संसद भवन का फर्स्ट लुक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो में संसद भवन का इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाया गया है।

#WATCH | Delhi: First look at the New Parliament building that will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on May 28.#NewParliamentBuildingpic.twitter.com/ouZoz6dLgu