Delhi Red Fort Blast: बेटा मुजम्मिल 4 साल पहले घर से चला गया था, मां ने कहा-मेरे 2 बेटों को अरेस्ट किया, छोड़ दो, वीडियो

पुलवामाः जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में गश्त तेज है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कश्मीरी चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके यहां स्थित आवास से लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान में चिकित्सक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी मुजम्मिल शकील अल फला विश्वविद्यालय में शिक्षक है। दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित अल फला विश्वविद्यालय एक निजी विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त है। जाँच के दौरान डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर मुज़म्मिल की माँ नसीमा ने कहा, "वह लगभग चार साल पहले घर से चला गया था।

Pulwama, J&K: Mother of doctor Muzammil, Naseema says, "He left home about four years ago. He was working as a doctor in Delhi. We had no information about him during this time. When he was arrested, we came to know from others. We tried to meet him, but the police did not allow… https://t.co/oGsZZrW68Apic.twitter.com/KlZOiRpTne — ANI (@ANI) November 11, 2025

#WATCH | Pulwama, J&K: Doctor Muzammil's brother, Azad Shakil, says, "Allegations are being put on him that some material has been recovered from him. He has been a doctor for the last 3 years in Delhi. We are not being allowed to meet him. He used to come home twice every year.… https://t.co/oGsZZrW68Apic.twitter.com/BkwvmK1WSp — ANI (@ANI) November 11, 2025

#WATCH | Pulwama, J&K: Muzamila, sister-in-law of Dr Umar Un Nabi - a suspect in the blast near Red Fort yesterday, says, "They (security forces) have picked up my husband, brother-in-law and mother-in-law. They asked us about the whereabouts of Umar. We said he is in Delhi. Then… pic.twitter.com/Ee7Vy4ZkQY — ANI (@ANI) November 11, 2025

वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब उसे गिरफ़्तार किया गया, तो हमें दूसरों से पता चला। हमने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाकों में संदिग्ध है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।

#WATCH | Pulwama, J&K: Visuals from outside the residence of doctor Muzammil, who was arrested yesterday in Faridabad.



360 kg of possible ammonium nitrate, an assault rifle and other ammunition were recovered by J&K Police during an investigation in Faridabad. Doctor Muzammil… pic.twitter.com/xU7Z5ndY0N — ANI (@ANI) November 11, 2025

मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों को रिहा कर दिया जाए।" डॉक्टर मुज़म्मिल के भाई आज़ाद शकील कहते हैं, "उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। वो पिछले तीन साल से दिल्ली में डॉक्टर हैं। हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो साल में दो बार घर आते थे। उनकी शादी नहीं हुई है।"

#WATCH | "Those responsible for this tragedy will be brought to justice and will not be spared under any circumstances," says Defence Minister Rajnath Singh on the Delhi Red Fort car blast. pic.twitter.com/0j9DcpNr50 — ANI (@ANI) November 11, 2025

दिल्ली लाल किला कार विस्फोट की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ".. कल दिल्ली में हुई दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गहन दुःख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और धैर्य प्रदान करें।

मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की अग्रणी जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जाँच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। मैं देशवासियों को दृढ़ता से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस त्रासदी के लिए ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।"

राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 20 घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।

उन्होंने बताया कि विस्फोट में घायल लोगों को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें तीन लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया,‘‘ विस्फोट एक चलती हुंडई आई20 कार में हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे।

हमें घायलों के शरीर में कोई छर्रा या ‘पंचर’ नहीं मिला है, जो बम विस्फोट में असामान्य है। हम सभी कोण से जांच कर रहे हैं।’’ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना ज़ोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ़ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि तेज़ धमाके की आवाज़ आईटीओ तक, लगभग दो किलोमीटर तक, एक बड़े इलाके में सुनाई दी।

