मूसलाधार बारिश से निकला दिल्ली का दम: सड़कों पर पानी में डूबी गाड़ियां, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक अलर्ट

Delhi Rain Effects: देश की राजधानी दिल्ली के लिए शुक्रवार, 28 जून की सुबह मुसीबतों से भरी दिख रही है। रात भर हुई बारिश के बाद दिल्ली में जगह-जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी के बाद राहत दिलाने वाली बारिश अपने साथ कई तरह की समस्याएं लेकर आई है। लगातार बारिश ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में कहर बरपाया है, जहां सड़कों पर पानी भर गया है और पेड़ उखड़कर सड़कों पर आ गए हैं।

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से आज डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां फिरोजशाह रोड पर पानी भरा हुआ है जहां गाड़ियां पानी के बीच गुजर रही हैं। वहीं, एम्स के बाहर सड़क पर भारी बारिश के बाद हुए जलभराव में कई कारें फंसे दिखी। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली से सटे हरियाणा से भी सामने आई।

#WATCH | Haryana: Severe waterlogging in different parts of Gurugram, following incessant heavy rainfall.



Visuals from Sector 49. pic.twitter.com/k4yYxYS4vw — ANI (@ANI) June 28, 2024

ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले दो घंटों तक दिल्ली-एनसीआर में गरज के साथ बारिश और 20-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

Traffic Alert

Traffic is affected on W-Point Tilak Bridge road in both the carriageways from A-Point to W-Point and vice-versa due to waterlogging below Tilak Bridge W-point. Kindly plan your journey accordingly. pic.twitter.com/qA4u6dEPZL — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 28, 2024

ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को जलमग्न और अवरुद्ध सड़कों के बारे में सचेत करते हुए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अलर्ट के अनुसार अपनी यात्रा और रूट की योजना बनाने का आग्रह किया है।

#WATCH | Delhi witnesses severe waterlogging amidst a heavy downpour; visuals from Azad Market underpass. pic.twitter.com/8Rc8o97Nhl — ANI (@ANI) June 28, 2024

ट्रैफिक पुलिस ने एक पोस्ट में कहा, "तिलक ब्रिज डब्ल्यू-पॉइंट के नीचे जलभराव के कारण ए-पॉइंट से डब्ल्यू-पॉइंट और इसके विपरीत दोनों कैरिजवे पर डब्ल्यू-पॉइंट तिलक ब्रिज रोड पर यातायात प्रभावित है। कृपया अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं।" भाजपा पार्षद रविंदर सिंह नेगी दिल्ली सरकार के खिलाफ सांकेतिक विरोध के तौर पर भीषण जलभराव के बीच हवा वाली नाव चलाते नजर आए। उन्होंने कहा, “लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सभी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। उन्होंने मानसून से पहले इसकी सफाई नहीं कराई। इससे जलभराव हो गया है। विनोद नगर जलमग्न हो गया है।”

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging in Lodhi Estate area after incessant heavy rainfall. The area is completely waterlogged and no vehicular movement is possible.



Visuals outside the residence of SP MP Ram Gopal Yadav. Union Ministers and MPs live in this area. pic.twitter.com/l8Bb4fXqo6 — ANI (@ANI) June 28, 2024

गौरतलब है कि भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने गुरुवार को पुष्टि की कि पूरे देश में लू की स्थिति कम हो गई है और अगले दो से तीन दिनों में लगभग पूरे उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून की बारिश होने वाली है, जिससे क्षेत्र में 24 घंटे के बाद तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। आईएमडी के ताजा मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि मानसून आज पंजाब पहुंच गया है।

#WATCH | People wade through water as incessant rainfall causes waterlogging in parts of Delhi; visuals from Safdarjung area, AIIMS. pic.twitter.com/Dkmkizpgj1 — ANI (@ANI) June 28, 2024

आईएमडी ने कहा, “दक्षिण-पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, गुजरात राज्य, राजस्थान के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा; उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद के अधिकांश हिस्से, पंजाब के कुछ हिस्से आज 27 जून 2024 को ।”

आईएमडी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में आगे बढ़ने की उम्मीद है।

#WATCH | Delhi witnesses severe waterlogging amidst a heavy downpour. Visuals from Safdarjung area, AIIMS. pic.twitter.com/8SoAY9rbhw — ANI (@ANI) June 28, 2024

आईएमडी के पूर्वानुमान में गुरुवार को कहा गया, “राजस्थान के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों, पंजाब के कुछ और हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के शेष हिस्सों में अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना है।”

