Watch: सजा के खिलाफ सूरत कोर्ट में चुनौती देने सूरत पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री समेत कई पार्टी नेताओं ने किया स्वागत

सूरत:कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि केस में मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी सोमवार को सूरत पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका कांग्रेस के कई नेताओं के द्वारा स्वागत किया। इस दौरान स्वागत करने वाले पार्टी के नेताओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी हैं।

#WATCH | Gujarat: Congress leader Rahul Gandhi, accompanied by senior Congress leaders and CMs arrives in Surat. pic.twitter.com/jNbFe1KF8u