सीसीटीवी में कैद: कैसे जान बचाकर भाग रहे लोग?, लाल किले के पास विस्फोट के बाद भयावह, वीडियो

Highlights Caught on CCTV: Caught on CCTV: Caught on CCTV:

नई दिल्लीः दिल्ली विस्फोट की जाँच जारी रहने के बीच सोशल मीडिया पर एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें सोमवार शाम एक हुंडई i20 कार में हुए विस्फोट के बाद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में विस्फोट होने से कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा घायल हो गए। लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई है।

VIDEO | Delhi: CCTV footage from near the blast site shows people running for safety. A high-intensity explosion ripped through a slow-moving car at a traffic signal near the Red Fort metro station on Monday evening, killing at least nine people and injuring several others.… pic.twitter.com/Fbmfzi21g7 — Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025

सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है।

#DelhiBlast



1. CCTV footage has surfaced just before the blast.



2. An I-20 car is seen in the footage.



3. The driver of the car is wearing a black mask.



4. According to sources, the driver's name is Mohammad Umar.



5. Mohammad Umar is associated with the Faridabad module pic.twitter.com/kuphqEkU0u — Kunal Verma (@thekunalverma) November 11, 2025

पुलिस सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में हुए विस्फोट का फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध हो सकता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। सूत्र ने कहा, “अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।” पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में “मास्क पहने हुए एक व्यक्ति” को कार चलाते हुए देखा जा सकता है।

Metro Gate No. 1: Delhi! 10-11-2025: CCTV FOOTAGE: 6:23 PM



Blast occurred around 7 PM



This is the same suicide bomber, Islamic terrorist Dr. Omar Muhammad, who killed 10 innocent people by detonating a car bomb. pic.twitter.com/3FiSSpailc — Kalu Singh Chouhan (@kscChouhan) November 11, 2025

उसने कहा कि कई टीम को लाल किले और उसके आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस सोमवार शाम को धीमी गति से चल रही कार में शक्तिशाली विस्फोट होने के बाद ‘हाई अलर्ट’ पर है। विस्फोट में कम से कम नौ लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए और कई वाहन जल गए।

i20 car was parked near Red Fort parking until 3 hours before the blast



During the investigation of CCTV footage, Delhi Police found out that the car was parked in the parking at 3:19 PM and then three hours later, at 6:48 PM, the car exited the parking.



At the time the car… pic.twitter.com/92fsMtElTq — Atulkrishan (@iAtulKrishan1) November 11, 2025

विस्फोट के कुछ घंटे पहले पुलिस ने तीन चिकित्सकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार कर "सफेदपोश" आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त करने का दावा किया था। पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री में अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार विस्फोटक में 360 किलोग्राम ज्वलनशील सामग्री और कुछ हथियार व गोलियां भी जब्त की गईं। ज्वलनशील सामग्री को अमोनियम नाइट्रेट माना जा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल एक और चिकित्सक था। सूत्रों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के एक व्यक्ति तारिक को गिरफ्तार किया जा चुका है।

Web Title: WATCH Caught on CCTV People run for safety as blast rips through car near Red Fort see video