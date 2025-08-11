Bihar SIR Controversy: पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूदे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, देखिए वीडियो

August 11, 2025

Bihar SIR Controversy: पुलिस विपक्षी सांसदों को आयोग की ओर मार्च करने से रोक रही थी, तब वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए।

Highlightsअखिलेश यादव ने कहा कि वे हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सफेद रंग की टोपी पहन रखी है, जिस पर ‘एसआईआर’ और ‘वोट चोरी’ लिखा है।अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी है।

नई दिल्लीः बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्षी 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। दिल्ली पुलिस ने भारतीय ब्लॉक के नेताओं को संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च करने से रोक दिया, जो चुनावी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान "मतदाता धोखाधड़ी" के आरोपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वे हमें रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस विपक्षी सांसदों को आयोग की ओर मार्च करने से रोक रही थी, तब वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए।

सांसदों ने सिर पर सफेद रंग की टोपी पहन रखी है, जिस पर ‘एसआईआर’ और ‘वोट चोरी’ लिखा है तथा उन पर लाल रंग के क्रॉस का निशान भी है। मार्च शुरू होने से पहले दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी ने भी इस प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं मांगी है। विपक्षी दलों का यह पहला विरोध प्रदर्शन है।

लोकसभा में सोमवार को भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित चुनाव धांधली के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के करीब 14 मिनट बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई।

सदन में मानसून सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्य बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि सदन में कामकाज के नियमों और परिपाटियों के तहत निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र से संबंधित विषय पर लोकसभा में चर्चा नहीं हो सकती।

विपक्ष ने जोर दिया है कि सरकार को चुनाव में धांधली के व्यापक मुद्दे पर चर्चा करानी चाहिए क्योंकि इस विषय पर पहले भी संसद में चर्चा हुई है। सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, वहीं विपक्षी सांसद हंगामा करते हुए आसन के समीप आ गए। शोर-शराबे के बीच ही पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए।

बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से नाराजगी जताते हुए कहा, ‘‘आपको नारेबाजी करना है, तख्तियां दिखाना है और प्रदर्शन करना है तो संसद परिसर के बाहर कीजिए। संसद महत्वपूर्ण चर्चा और विधेयक पारित करने के लिए है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘देश की जनता यह सब देख रही है। सदन की कार्रवाई चलने दें। मैं सभी सदस्यों को हर विषय पर बोलने का पर्याप्त अवसर दूंगा।’’ शोर-शराबा नहीं थमने पर उन्होंने 12 बजकर 14 मिनट पर कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी।

