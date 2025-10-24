टूटे-फूटे और झूठे वादे नहीं करता और ना ही कच्ची बात?, तेजस्वी यादव बोले-बिहार में बदलाव ला कर रहेंगे, वीडियो

Highlights मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव है तो तरह तरह की बातें होती रहेगी। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकार नौकरी देंगे। माई बहिन मान योजना के तहत प्रति माह ढ़ाई हजार रुपए, सालाना 30 हजार तो 5 साल में 1.5 लाख रुपए देंगे।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी सरगर्मी के बीच महागठबंधन ने काफी जद्दोजहद के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा किए जाने के बाद शुक्रवार से तेजस्वी यादव ने चुनावी कमान संभाल ली है। चुनाव प्रचार के पहले दिन तेजस्वी यादव ने 5 विधानसभा सीटों पर चुनावी हुंकार भरा। वहीं, चुनाव प्रचार पर निकलने से पहले पटना में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने वादों को दोहराया और दावा किया कि वो बिहार में बदलाव ला कर रहेंगे। मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव है तो तरह तरह की बातें होती रहेगी।

तेजस्वी टूटे-फूटे और झूठे वादे नहीं करता और ना ही कच्ची बात करता। मैं जुबान का पक्का और करनी का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। #बिहार को नंबर एक बनाना हमारा लक्ष्य है।



कौन क्या कहता है, हम उसपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम टूटी, फूटी और झूठी बातें नहीं करते हैं। हम पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है हम जो कहते हैं वह करते हैं और जो कहेंगे वो भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सब लोग को बताना चाहते हैं, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे यानी जनता मुख्य होगी।

तेजस्वी ने कहा कि यहीं नहीं बल्कि अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनेगी। जैसा हमने पहले कहा बिहार में जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकार नौकरी देंगे। महिलाओं को माई बहिन मान योजना के तहत प्रति माह ढ़ाई हजार रुपए, सालाना 30 हजार तो 5 साल में 1.5 लाख रुपए देंगे।

इसके अलावा जो हम लोगों ने घोषणा की है चाहे वो संविदा कर्मियों को सरकारी करना हो, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाना हो उनको सरकारी करना हो, जो अतिरिक्त काम जीविका दीदियों से कराया जाता है उसके लिए उनको 2 हजार रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसके आथ हे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री क्या कहते हैं या नहीं कहते हैं?

वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश के 55 घोटालों को गिना रहे थे। उन घोटालों पर कोई कार्रवाई किए क्या? जंगलराज यही ना होता है, जहां अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा वो, अपराध के बाद कार्रवाई ना होता हो, हर दिन क्राइम होता हो इसे ही जंगलराज कहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब बिहार में गोली ना चली हो, अपराध, लूट, डकैती, चोरी ना होता हो।

तेजस्वी यादव ने कहा कि जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां क्राइम सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा अपराध यूपी और बिहार में है। मोदी जी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं गुजरात में और उनकी वैक्ट्री चाहिए बिहार में तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद तेजस्वी यादव सुबह सुबह राबड़ी आवास से रवाना हुए। तेजस्वी ने अपने चुनाव प्रचार की पहली तस्वीर साझा की।

तेजस्वी हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार पर निकले हैं। हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के साथ महागठबंधन के घोषित उपमुख्यमंत्री मुकेश सहनी, आईपी गुप्ता और राजद विधान पार्षद करिशोहब मौजूद थे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा कि उत्साह, उमंग, उम्मीद और विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़ते कदम।

बता दें कि, तेजस्वी यादव की पहली रैली पटना जिले की सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के सलखुआ प्रखंड में हुई। इसके बाद वे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि तेजस्वी की दूसरी सभा दरभंगा के केवटी में स्थित रैयाम चीनी मिल परिसर में थी।

जबकि तीसरी रैली मुजफ्फरपुर जिले की पारू विधानसभा क्षेत्र के आनंदपुर गंगोलिया में आयोजित की गई। वहीं, चौथी सभा समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के महंत नारायण दास उच्च विद्यालय रायपुर में हुई। इसके बाद वे वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा के बिदुपुर प्रखंड के बिदुपुर बाजार, चकौसन और चकसिकंदर में चुनावी कार्यालयों का उद्घाटन किया।

राघोपुर सीट से खुद तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में हैं, इसलिए वे वहां से प्रचार का मुख्य केंद्र बनाएंगे। इस दौरान वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी भी तेजस्वी के साथ मंच साझा किया और महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। राजद सूत्रों के अनुसार, छठ महापर्व के बाद तेजस्वी यादव रोजाना कम से कम 15 चुनावी सभाएं करेंगे।

