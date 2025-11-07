Bihar Chunav 2025: अरे तिवारी आग लगा देंगे?, मुसीबत में राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र?, मतदान के दौरान दारोगा को धमकी, वीडियो

Bihar Chunav 2025: दानापुर-2 के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि राजद नेता पर बृहस्पतिवार को उस समय दुर्व्यवहार करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगा।

HighlightsBihar Chunav 2025: सुरक्षा कर्मी एक वृद्ध महिला मतदाता की उनका मतदान केंद्र खोजने में सहायता कर रहा था।Bihar Chunav 2025: मनेर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया।Bihar Chunav 2025:आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को धमकाने का आरोप है।

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनेर विधानसभा सीट से उम्मीदवार भाई वीरेंद्र के खिलाफ मतदान ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मी को धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दानापुर-2 के एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि राजद नेता पर बृहस्पतिवार को उस समय दुर्व्यवहार करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का आरोप लगा, जब एक सुरक्षा कर्मी एक वृद्ध महिला मतदाता की उनका मतदान केंद्र खोजने में सहायता कर रहा था।

 

उन्होंने कहा, ‘‘मनेर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने सुरक्षा कर्मी के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।’’ एसडीपीओ के अनुसार, संबंधित सुरक्षा कर्मी की लिखित शिकायत के आधार पर ‘‘आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी को धमकाने’’ के आरोप में राजद नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भाई वीरेंद्र इस सीट से पुनः निर्वाचित होने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बृहस्पतिवार को 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। राज्य में ‘‘अब तक का सर्वाधिक’’ लगभग 65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें 3.75 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

