पाकिस्तान में 100 किमी अंदर तक आतंकियों को मारा, अमित शाह ने कहा-जैश-ए-मोहम्मद-लश्कर-ए-तैयबा मुख्यालय को किया नष्ट, देखें वीडियो

गांधीनगरः गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वावोल में नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन में भाग लिया। शाह ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि दुनिया हैरान है और पाकिस्तान डरा हुआ है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों को नष्ट कर दिया गया...हमने 9 ऐसे स्थलों को नष्ट कर दिया जहां आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था और उनके ठिकाने थे...आतंकवादियों को हमारी सेना का जवाब ऐसा था कि उसने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक के शिविरों को नष्ट कर दिया। लेकिन हमने उनके लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया... हमने उनकी हवाई हमले की क्षमता को नष्ट कर दिया।

अमित शाह ने कहा कि जब पाकिस्तान ने पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना परफेक्ट हो गया है कि कोई भी मिसाइल या ड्रोन भारत की जमीन तक नहीं पहुंच पाया। 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को मारने के बाद भी पाकिस्तान सोच में पड़ा रहा और हमने उनके 15 एयरबेसों पर हमला किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सेना ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करके आतंकवादियों को करारा जवाब दिया। जो लोग कई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों की योजना बना रहे थे, जो सियालकोट और अन्य आतंकवादी शिविरों में छिपे हुए थे। 'उन सबको हमारे बम के धमाकों की गूंज ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है' - अगर भारत के लोगों के साथ कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, तो जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा।

