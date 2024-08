'आपकी माता जी भी कभी खेलकूद में रही थीं क्या?' पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर उनकी माँ की खेल भावना को सराहा, VIDEO

Highlights रजत पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 वर्षीय नीरज को बधाई देते हुए फोन किया पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर उनकी चोट के बारे में पूछा साथ ही उन्होंने भाला फेंक स्टार की मां द्वारा प्रदर्शित खेल भावना और जज्बे की भी सराहना की

Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक में भारत की एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीदें गुरुवार को अचानक खत्म हो गईं, क्योंकि भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा का 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो केवल रजत पदक के लिए ही था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के शानदार प्रयास के साथ स्टेड डी फ्रांस में खिताब हासिल किया, जो नया ओलंपिक रिकॉर्ड है। फिर भी, नीरज टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कई ओलंपिक पदक जीतने वाले केवल पांचवें भारतीय बन गए।

इस उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 वर्षीय नीरज को बधाई देते हुए फोन किया और उनकी चोट के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने भाला फेंक स्टार की मां द्वारा प्रदर्शित खेल भावना और जज्बे की भी सराहना की। नीरज चोपड़ा द्वारा रजत पदक जीतने के बावजूद, नीरज की मां सरोज देवी ने अरशद पाकिस्तान के लिए बहुत गर्व और सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने 32 वर्षों में अपने देश के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता।

सरोज देवी ने कहा, "हम रजत पदक से खुश हैं। जिसने स्वर्ण जीता (अरशद नदीम) वह भी मेरा बेटा है।" नीरज विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियों में आए। इसके बाद वे राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के चैंपियन बने, साथ ही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बने।

