VIDEO: क्या पटना में कवरेज के दौरान पत्रकार अजीत अंजुम पर कीचड़ फेंका गया? जानिए वायरल वीडियो का सच

पटना: सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम पर एक युवक ने कीचड़ फेंका। एक छोटी सी वीडियो क्लिप में अजीत अंजुम कैमरे पर एक स्थानीय व्यक्ति से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अचानक वीडियो खत्म हो जाता है और स्क्रीन पर कीचड़ दिखाई देता है।

हालांकि अंजुम ने एक्स पर पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल, कोचिंग सेंटर के बाहर, सड़क किनारे, एक मज़दूर प्लास्टर के लिए सीमेंट और रेत मिला रहा था। वह फावड़े से प्लास्टर के लिए मसाला मिला रहा था। लड़कों की भीड़ ने उसका काम बिगाड़ दिया। हो सकता है कि लड़कों की भीड़ की वजह से उसका मिश्रण बिखर गया हो।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी गुस्से में उसने मुट्ठी भर सीमेंट का मिश्रण हमारे कैमरे की तरफ फेंक दिया। देखते ही मैं समझ गया और थोड़ा पीछे हट गया। मुझे लगता है कि मज़दूर का गुस्सा बहुत स्वाभाविक था। वह चाहता था कि भीड़ वहाँ से हट जाए। बस यही बात है। हर कोई इस घटना को अपने-अपने नज़रिए से बयान कर रहा है।"

ऐसी बात भी नहीं है .

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और पोस्ट करने के मात्र पांच घंटे में इसे 34.4 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है।

