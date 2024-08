Waqf (Amendment) Bill, 2024: 'यह बिल इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं', ओवैसी ने केंद्र पर बोला हमला

Highlights किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया विपक्षी दलों ने इसके विरोध में अपने-अपने तर्क रखे और विधेयक को वापस लेने की मांग की ओवैसी ने कहा, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है

नई दिल्ली: केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। जैसे ही रिजिजू ने बिल को पेश किया, उसके बाद विपक्षी दलों ने इसके विरोध में अपने-अपने तर्क रखे और विधेयक को वापस लेने की मांग की। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का विरोध करते हुए एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया। उन्होंने केंद्र पर इस बिल के जरिए देश को बांटने का भी आरोप लगाया।

ओवैसी ने लोकसभा के पटल पर बिल का विरोध करते हुए कहा, "यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यह विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है... इस विधेयक को लाकर आप (केंद्र सरकार) देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं।"

#WATCH | On Waqf (Amendment) Bill, 2024, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "This bill violates the principles of Articles 14, 15 and 25 of the Constitution. This bill is both discriminatory and arbitrary...By bringing this bill, you (the Central govt) are doing the work of… pic.twitter.com/kehmLjV3Gv