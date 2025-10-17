दिवाली या छठ पूजा के लिए चाहिए कन्फर्म ट्रेन टिकट? तो IRCTC की ये स्कीम जरूर आजमाएं

नई दिल्ली: दिवाली या छठ पूजा जैसे त्योहारों के व्यस्त मौसम में ट्रेन टिकट बुक करना अक्सर एक मुश्किल काम होता है। टिकटें काफी पहले ही बुक हो जाने के कारण, प्रतीक्षा सूची लंबी हो सकती है, जिससे कई लोग यह तय नहीं कर पाते कि वे अपने परिवार के साथ त्योहार मना पाएँगे या नहीं।

कुछ यात्री तो वैकल्पिक यात्रा साधनों का भी सहारा लेते हैं, या इससे भी बदतर, बिना कन्फर्म टिकट के यात्रा करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने विकल्प योजना नामक एक नई सुविधा शुरू की है।

आईआरसीटीसी विकल्प योजना, प्रतीक्षा सूची (डब्ल्यूएल) या आरएसी टिकट वाले यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली वैकल्पिक ट्रेन का विकल्प चुनने की अनुमति देती है, जिससे कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है, हालाँकि इसकी गारंटी नहीं होती।

इस योजना के तहत, रेलवे उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों में खाली सीटों की तलाश करता है और यात्रियों को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। यह सेवा निःशुल्क है और टिकट बुकिंग के समय इसका चयन किया जा सकता है।

सफल होने पर, यात्रियों को मूल ट्रेन के प्रस्थान के 30 मिनट से 72 घंटों के भीतर किसी नज़दीकी ट्रेन में सीट आवंटित की जा सकती है। बोर्डिंग या टर्मिनेटिंग स्टेशन किसी नज़दीकी क्लस्टर स्टेशन में बदले जा सकते हैं।

यात्री विकल्प योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं?

IRCTC वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करें।

टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू करें और अपनी यात्रा का स्रोत, गंतव्य और तिथि दर्ज करें।

यदि टिकट प्रतीक्षा सूची में चला जाता है, तो 'विकल्प' विकल्प चुनें, जिसका अर्थ है वैकल्पिक।

बुकिंग के दौरान आप अधिकतम सात वैकल्पिक ट्रेनें चुन सकते हैं।

सीट आवंटन के दौरान, यदि कोई सीट उपलब्ध होती है, तो सिस्टम आपको स्वचालित रूप से एक वैकल्पिक ट्रेन में स्थानांतरित कर देगा।

सीट आवंटित होने के बाद, आपका पीएनआर नंबर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

यात्रियों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

