VP Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा?, विपक्षी नेताओं ने कहा- 'दाल में कुछ काला', हेल्थ नहीं कुछ और  "गंभीर कारण"

Highlights राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को त्यागपत्र भेज दिया और कहा कि तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। सरकार की इच्छा है कि इस इस्तीफे को स्वीकार करना है कि नहीं। अगर वह इस पर प्रकाश डाले तो सबके लिए अच्छा होगा।

VP Jagdeep Dhankhar Live Updates: कांग्रेस ने मंगलवार को दावा किया कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे उनके द्वारा बताए गए स्वास्थ्य कारणों से कहीं अधिक "गंभीर कारण" हैं। कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने कहा कि धनखड़ ने सोमवार (21 जुलाई, 2025) को दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता की। सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सहित अधिकांश सदस्यों ने भाग लिया। आखिर बीएसी में ऐसा क्या हुआ कि रात को वीपी ने पद से इस्तीफा दे दिया।

#WATCH | Delhi: On Vice President Jagdeep Dhankhar's resignation, Rajya Sabha LoP and Congress chief Mallikarjun Kharge says, "Only he knows the reason. We have nothing to say on this. Either the government knows or he knows. It is up to the government to accept his resignation… pic.twitter.com/IWUi6TshcM — ANI (@ANI) July 22, 2025

#WATCH | Delhi | On the resignation of Vice President Jagdeep Dhankhar, Congress MP Imran Pratapgarhi says, "This is very sad and whatever happened is not normal...The government should speak on it..."



On Bihar Special Intensive Revision (SIR), he says, "We will raise this issue… pic.twitter.com/fZCGFdIWR2— ANI (@ANI) July 22, 2025

#WATCH | Delhi | On the resignation of Vice President Jagdeep Dhankhar, Revolutionary Socialist Party MP NK Premchandran says, "...This cannot be believed...I don't think it's due to health reasons...Yesterday, the entire proceedings of the house were controlled and chaired by… pic.twitter.com/wrDa8WYcCL— ANI (@ANI) July 22, 2025

देश के 140 करोड़ लोग इससे जानना चाहेंगेः मनीष तिवारी

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि ये उनकी इच्छा है और सरकार की इच्छा है कि इस इस्तीफे को स्वीकार करना है कि नहीं...इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, " मैं उपराष्ट्रपति जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन जिस तरह से ये इस्तीफा हुआ है ये इस समय बहुत ही बड़ा रहस्या है, उन्होंने ये फैसला क्यों लिया इसका विवरण अगर वह दें तो बहुत अच्छा रहेगा...देश के 140 करोड़ लोग इससे जानना चाहेंगे, अगर वह इस पर प्रकाश डाले तो सबके लिए अच्छा होगा.."

हमें इसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगाः कपिल सिब्बल

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ को देशभक्त कहा। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिब्बल ने कहा कि धनखड़ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने स्वास्थ्य आधार पर इस्तीफा दिया है और इस पर आगे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमें इसे स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा।

निजी तौर पर, मुझे अच्छा नहीं लगा। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई बुरी भावना नहीं है। वो अपनी बात कह देते थे, दिल में बात नहीं रखते थे। हालांकि, हमारी विचारधाराएं मिलती नहीं थीं, पर वो कभी दिल में बात नहीं रखते थे। जब मैं राज्यसभा में बोलने के लिए अधिक समय चाहता था, तो वह मुझे अधिक समय देते थे।’’ ये उनकी खूबियां थीं। वह एक राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं।

स्वास्थ्य अच्छा नहीं थाः भाजपा सांसद डॉ. भागवत किशनराव कराड

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भाजपा सांसद डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और कुछ दिन पहले वह AIIMS में भर्ती थे तो मैं समझ सकता हूं अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो यही कारण है उनके इस्तीफे की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कहा, "वह बहुत गंभीर,व्यवस्थित इंसान थे, उनका योगदान हमारे देश के लिए बहुत रहा है, वह सबकी बाते सुनते थे लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है।"

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भाजपा सांसद अशोक चव्हाण ने कहा, "विपक्ष को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे के कारण पर भरोसा करना चाहिए..." पप्पू यादव ने कहा, "...लगातार उनका दो दिन बाद कार्यक्रम था अगर वह अस्वस्थ होते तो पहले इस्तीफा देते या बाद में देते। तो ये बहुत बड़ा घपला है। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है।"

सरकार चुप, सबकुछ सामान्य नहींः इमरान प्रतापगढ़ी

कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि अगर उनकी तबीयत बिगड़ी होती तो उनका AIIMS में इलाज कराया जा सकता था...उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ जाट हैं। सब ठीक है, लेकिन भाजपा में अजीब वायरस है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "बहुत दुखद है और मुझे लगता है कि जो भी हुआ है वो सामान्य सा नहीं है।

उनके जैसा अक्खड़ मिजाज का आदमी जो बीमारी की हालत में भी सदन आते थे और पूरा समय देते थे। उनका स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा सामान्य नहीं लग रहा है। कम से कम सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सरकार चुप है। ये चुप्पी दर्शाती है कि सबकुछ सामान्य नहीं है।"

किसानों के आवाज उठाने वाले थेः प्रमोद तिवारी

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, "ये चौंकाने वाला है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह पुन: विचार करें। वह संसदीय ज्ञान के धनी थे और किसानों के आवाज उठाने वाले थे ये संसदीय इतिहास का काल दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं।"

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा,"...ये हमारे लिए चौंकाने वाला है क्योंकि कल शाम तक वह संसद में पूरी तरह शामिल थे, अचानक कौन-सी बात हो गई...यहां पर कोई सुरक्षित नहीं है.." शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद वह संसदीय कार्यवाही का संचालन करते रहे... यह पहली बार है जब किसी उपराष्ट्रपति ने इतने चौंकाने वाले तरीके से इस्तीफा दिया है और उम्मीद है कि हमें और जानकारी मिलेगी..."

स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनीः सपा सांसद अवधेश प्रसाद

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "मैंने कल उन्हें राज्यसभा की कार्यवाही बहुत ही अच्छे ढंग से कराते सुना है। कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था कि महामहिम बीमार हैं। अचानक कल रात मुझे पता चला तो मुझे आश्चर्य हुआ है। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है... मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ और प्रसन्न रहें।"

