VIDEO: राहुल गांधी मखाने के खेत में पहुंचे, वोटर अधिकार यात्रा में दिखा अलग अंदाज

By संदीप दाहिमा | Updated: August 23, 2025 19:26 IST2025-08-23T19:21:34+5:302025-08-23T19:26:35+5:30

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां राहुल गांधी ने मखाना की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की और उसके साथ मखाना के खेत में उतर गए।

Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां राहुल गांधी ने मखाना की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की और उसके साथ मखाना के खेत में उतर गए। राहुल गांधी का पैंट ऊपर करके पानी से भरे खेत में उतर गए और किसानों के साथ बातें की और फोटो खिंचवाई। राहुल ने आगे मखाना किसानों के साथ मखाने भी फोड़े उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

