VIDEO: राहुल गांधी मखाने के खेत में पहुंचे, वोटर अधिकार यात्रा में दिखा अलग अंदाज
By संदीप दाहिमा | Updated: August 23, 2025 19:26 IST2025-08-23T19:21:34+5:302025-08-23T19:26:35+5:30
Rahul Gandhi Voter Adhikar Yatra: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिला। यहां राहुल गांधी ने मखाना की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की और उसके साथ मखाना के खेत में उतर गए। राहुल गांधी का पैंट ऊपर करके पानी से भरे खेत में उतर गए और किसानों के साथ बातें की और फोटो खिंचवाई। राहुल ने आगे मखाना किसानों के साथ मखाने भी फोड़े उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बिहार के कटिहार में मखाना किसानों के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मुलाकात की।— Ritu Choudhary (@RituChoudhryINC) August 23, 2025
वो सीधे उनके खेतों में पहुंच गए और उनकी समस्याओं को सुना तथा उसका समाधान करने का वादा किया।
जननायक 👏🏻🔥 pic.twitter.com/jdA4fJZ2Sn
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कटिहार पहुंचे यहां उन्होंने मखाना की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात की और मखाना भी फोड़ा.#RahulGandhi#VoterAdhikarYatra#Katihar#Makhana#Farmers#BiharNews#Politics#BreakingNews#IndianPolitics#Trendingpic.twitter.com/anIkGyceV0— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) August 23, 2025
राहुल गांधी ने कटिहार में मखाना किसानों से मुलाकात की— News24 (@news24tvchannel) August 23, 2025
◆ किसानों से मुलाकात करने उनके खेत पहुंचे राहुल गाँधी @RahulGandhi | Rahul Gandhi | Makhana pic.twitter.com/B0j83GgSRm