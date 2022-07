Watch: 'हिम्मत है तो नौकरी से निकालकर दिखा...दफा हो जा!', महिला SDM ने भाजपा नेता को ऐसे लगाई फटकार, वीडियो हुआ वायरल

Highlights महिला एसडीएम और भाजपा नेता की बहस वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एसडीएम भाजपा के पूर्व विधायक को फटकार लगाते हुए दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला मंगलवार का है जो अब सामने आया है।

भोपाल: एमपी के उज्जैन के बड़नगर के एसडीएम निधि सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह पूर्व भाजपा विधायक को फटकार लगाते हुए दिखाई दी है। न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे एसडीएम निधि सिंह भाजपा के पूर्व विधायक शांतिलाल धबाई को उनके समर्थकों के सामने ही बोल रही है।

वीडियो में यह देखा जा रहा है एसडीएम निधि सिंह काफी गुस्से में है और ऐसे में वह भाजपा के पूर्व विधायक के लिए तीखे शब्द का भी इस्तेमाल कर रही है। यह घटना मंगलवार का बताया जा रहा है जो अब जाकर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ली है।

एनबीटी की एक खबर के अनुसार, मंगरेड इलाके के लोगों ने इलाके में हो रहे जलजमाव के लिए एसडीएम से शिकायत की थी जिसके बाद एसडीएम अवरोध को हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। इस दौरान वहां अपने समर्थकों के साथ भाजपा के पूर्व विधायक भी आ गए और अवरोध हटाने से मना किया था।

#WATCH | Madhya Pradesh: A heated exchange between former BJP MLA Shantilal Dhabai and Ujjain SDM Nidhi Singh over draining of rainwater in Bangred village of Badnagar, went viral on social media pic.twitter.com/uUK69c5DmV