Viral Video: कुछ ही सेकंड में रोड के सिंकहोल में समा गया पीएमसी का ट्रक, ड्राईवर ने बमुश्किल बचाई अपनी जान

Pune Viral Video: पुणे नगर निगम (पीएमसी) का एक वाहन शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे लक्ष्मी रोड पर समाधान चौक के पास एक बड़े गड्ढे में गिर गया। हालाँकि, चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को बचाने के लिए तुरंत वाहन से कूद गया। घटना की सूचना मिलने के बाद, अग्निशमन विभाग के 20 जवान और पुलिस अधिकारी बचाव अभियान के लिए मौके पर पहुंचे।

सीसीटीवी फुटेज में, जो अब उपलब्ध है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि नगर निगम का सफाई वाहन वहाँ खड़ा है। यहाँ तक कि दो छात्र भी उसके पास से गुज़रते हैं। जैसे ही चालक ट्रक को परिसर से बाहर निकालता है, जमीन का एक हिस्सा धंस जाता है और ट्रक के पिछले पहिये उसमें धंस जाते हैं।

कुछ ही सेकंड में, जमीन के ढहने के कारण पूरा ट्रक गड्ढे में चला जाता है। आप चालक को खुद को बचाते हुए और ट्रक को परिसर से बाहर निकालने में मदद करने वाले व्यक्ति को उसकी मदद के लिए दौड़ते हुए भी देख सकते हैं।

फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए, अग्निशमन अधिकारी सुभाष जाधव ने कहा, "पीएमसी सक्शन सेप्टिक टैंक वाहन समाधान चौक स्थित सिटी पोस्ट परिसर के पास शौचालय साफ करने गया था। अचानक मिट्टी धंस गई और पूरा वाहन गड्ढे में गिर गया। इसके साथ ही, दो मोटरसाइकिलें भी गड्ढे में गिर गईं। सेप्टिक टैंक वाहन के चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सौभाग्य से, कोई हताहत नहीं हुआ।"

