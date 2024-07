VIDEO: हिन्दू धर्म पर विवादित टिप्पणी को लेकर जब मीडिया ने राहुल गांधी से किए सवाल, तो पलटकर कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से पूछा क्या आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी?

नई दिल्ली: विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा में अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे "केवल हिंसा, नफरत और झूठ की बात करते हैं"। हिन्दू धर्म पर की गई अपनी इसी विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता सत्तासीन पार्टी भाजपा के निशाने पर आ गए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनके भाषण की कड़ी आलोचना की और उनसे हिन्दू धर्म के लोगों से माफी मांगने को कहा। इस बीच जब पार्लियामेंट से वाहन में जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे उनके भाषण को लेकर सवाल किया, तो पलटकर कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से पूछा क्या आपको मेरी स्पीच अच्छी लगी?

First he called Hindus violent & now proudly asking journalists if they likes his speech...

No shame, no regret... And why would he... He has abused Hinduism & it's called FoE in our country... pic.twitter.com/ebdzmU3I57