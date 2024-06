VIDEO: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने कहा, 'पूरी दिल्ली उनके पिता के आगे नतमस्तक है', कांग्रेस ने बयान पर ली चुटकी

भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ''पूरी दिल्ली उनके पिता के सामने नतमस्तक है।'' चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने शुक्रवार को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भेरुंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। अलग-अलग दलों के नेता कार्तिकेय के बयान का वीडियो साझा कर रहे हैं। चौहान ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में राज्य के विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। कार्तिकेय के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब है कि दिल्ली डरी हुई है और पार्टी के अंदर असंतोष का डर है। अपने संबोधन में कार्तिकेय ने कहा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने संदेश देकर शानदार काम किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं दिल्ली में रहने के बाद हाल में ही लौटा हूं। पहले भी, हमारे नेता (चौहान) मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय थे। लेकिन मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं रहने पर वह और लोकप्रिय हो गए।’’ कार्तिकेय सिंह ने कहा, "अब जब हमारे नेता (शिवराज) इतनी बड़ी जीत हासिल करके गए हैं, तो पूरी दिल्ली भी आज उनके सामने नतमस्तक है। पूरी दिल्ली उन्हें जानती-पहचानती है और उनका सम्मान करती है। न सिर्फ दिल्ली, बल्कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम शीर्ष नेताओं को गिनें, तो हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान उस सूची में शामिल हैं।’’ कार्तिकेय सिंह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने चुनाव में उनके पिता का साथ देने के लिये बुधनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है----लेकिन मैं कहूंगा कि एक नेता की सफलता के पीछे एक महिला के अलावा उस क्षेत्र की जनता का हाथ है।’’ कार्तिकेय सिंह के बयान पर उन पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "शिवराज जी के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है! यह 100% सच है! क्योंकि, देश भी डरे हुए तानाशाह को गौर से देख रहा है! ’’

Shivraj Singh Chouhan is more popular than the Chief Minister; even Delhi bows before him now.



