WATCH: बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद का सामने आया वीडियो, तस्वीरों में दिखा खौफनाक मंजर, 9 की हुई है मौत

By अनिल शर्मा | Published: May 17, 2023 08:45 AM

बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममत बनर्जी ने यह दावा किया कि जिस पंचायत क्षेत्र में यह विस्फोट हुआ है, वहां का संचालन भाजपा-समर्थित एक निर्दलीय नेता करता है तथा तृणमूल कार्यकर्ताओं को उस गांव में घुसने नहीं दिया जाता।

