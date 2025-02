VIDEO Prayagraj Mahakumbh 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में लगाई डुबकी?, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बाद!, देखें वीडियो

Highlights अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आठ घंटे से अधिक समय तक प्रयागराज में रहेंगी।

VIDEO Prayagraj Mahakumbh 2025: प्रयागराज के महाकुंभ में सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगम में डुबकी लगाई। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति सुबह विशेष विमान से प्रयागराज हवाई अड्डे पर पहुंचीं, जहां राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। वहां से अरैल पहुंचीं और नाव से संगम पहुंचकर स्नान किया। महाकुंभ में राष्ट्रपति संगम में पूजा अर्चना करने के साथ ही अक्षयवट और बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कीं। डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र भी जाएंगी। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान किया था।

#WATCH | Prayagraj, UP: President Droupadi Murmu takes a holy dip at Triveni Sangam during the ongoing Maha Kumbh Mela. pic.twitter.com/2PQ4EYn08b

#WATCH | Prayagraj, UP: President Droupadi Murmu offers prayers after taking a holy dip at Triveni Sangam during the ongoing Maha Kumbh Mela. pic.twitter.com/xLtUt27U66— ANI (@ANI) February 10, 2025