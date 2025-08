VIDEO: एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पीएम मोदी को सम्मानित किया गया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार, 5 अगस्त को संसद भवन परिसर में आयोजित एक उच्चस्तरीय संसदीय दल की बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। यह बैठक, जो चल रहे मानसून सत्र की पहली एनडीए बैठक थी, राजनीतिक गतिरोध के बीच हुई है जिसने दो सप्ताह से अधिक समय से विधायी कार्यवाही को ठप कर रखा है।

प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज के संसद सत्र से पहले बंद कमरे में हुई बैठक में शामिल हुए। खबरों के अनुसार, सभी एनडीए सांसदों के लिए बैठक में शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया था।

अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्यों और उपलब्धियों सहित प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही पार्टी को आगामी विधायी और राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार भी करेंगे।

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi was welcomed and felicitated with a thunderous applause amid chants of 'Har Har Mahadev', after the success of Operation Sindoor and Operation Mahadev, at the NDA Parliamentary Party Meeting. pic.twitter.com/DO4SjNPOAh