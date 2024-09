VIDEO: PM नरेंद्र मोदी ने की मेट्रो रेल की सवारी, युवाओं से बात, अहमदाबाद में Metro फेज 2 का हुआ उद्घाटन

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का किया सफर हालांकि, इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की PM के साथ इस दौरान गुजरात के गर्वनर आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे

PM Modi inaugurated Rapid Rail: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2 का शुभारंभ कर अहमदाबाद मेट्रो से सफर किया और इस दौरान यात्रा करने वाले बच्चों से भी बातचीत की। पीएम के अलावा ट्रेन में गुजरात के गर्वनर आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे, जो कि सेक्शन 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक चली। इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने बच्चों से बात की।

अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया, जो राज्या और केंद्र सरकार के संयोजन से बना है। मेट्रो का उद्घाटन करने के अलावा, पीएम मोदी पूरे अहमदाबाद में कई प्रमुख कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार हैं, जिसमें भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली वंदे मेट्रो की बहुप्रतीक्षित लॉन्चिंग भी शामिल है - जिसे अब नमो भारत रैपिड रेल नाम दिया गया है।

#WATCH | Ahmedabad: Prime Minister Narendra Modi along with Gujarat Governor Acharya Devvrat and Chief Minister Bhupendra Patel takes a metro ride from Section 1 Metro Station to GIFT City Metro station after inaugurating the Ahmedabad Metro Rail Project. pic.twitter.com/prSTwWsvcS