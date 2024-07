VIDEO: पीएम मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' मिला

मास्को: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण सेवाओं के लिए आधिकारिक तौर पर 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' पुरस्कार से सम्मानित किया।

वहीं रूसी राष्ट्रपति ने कहा, "प्रिय मित्र, मैं तहे दिल से आपको इस सर्वोच्च रूसी सम्मान के लिए बधाई देना चाहता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और शुभकामनाओं की कामना करता हूं। भारत के मित्रवत लोगों के लिए मैं शांति और समृद्धि की कामना करता हूं।"

वहीं मोदी सम्मान के लिए रूसी राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा, "...रूस के सर्वोच्च (नागरिक) सम्मान से मुझे सम्मानित करने के लिए मैं आपका (राष्ट्रपति पुतिन) हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और रूस के बीच सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। "

पीएम मोदी ने कहा, यह हमारी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का सम्मान है...पिछले 2.5 दशकों में, आपके नेतृत्व में, भारत-रूस संबंध सभी दिशाओं में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को छूए हैं। आपने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों की जो नींव रखी थी, वह समय बीतने के साथ और मजबूत हुई है। लोगों की साझेदारी पर आधारित हमारा आपसी सहयोग, हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की आशा और गारंटी बन रहा है..."

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे भारत के लोगों को समर्पित करता हूं।"

Honoured to receive the Order of St. Andrew the Apostle. I dedicate it to the people of India. https://t.co/62BXBsg1Ii — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

#WATCH | Russian President Vladimir Putin confers Russia's highest civilian honour, the Order of St Andrew the Apostle on Prime Minister Narendra Modi.



The Russian President says, "Dear friend, from the bottom of my heart, I would like to congratulate you for this highest… pic.twitter.com/Uxdgz7PqQV — ANI (@ANI) July 9, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, "...I extend my heartfelt gratitude to you (President Putin) for honouring me with Russia's highest (civilian) award. This honour is not just mine, this is the honour of 140 crore Indians. This is the honour of the centuries-old deep… pic.twitter.com/NpfcVImn4U — ANI (@ANI) July 9, 2024

यीशु के प्रथम प्रेषित और रूस के संरक्षक संत, सेंट एंड्रयू के सम्मान में ज़ार पीटर द ग्रेट द्वारा 1698 में स्थापित, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल रूस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है।

