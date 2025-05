VIDEO: दिल्ली-श्रीनगर फ्लाइट में टर्बुलेंस के बीच पाकिस्तान ने इंडिगो पायलट के हवाई क्षेत्र के अनुरोध को नहीं किया अस्वीकार

Highlights इंडिगो पायलेट ने लाहौर ATC से अशांति से बचने के लिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी हालांकि, पाकिस्तान की ओर से पायलेट के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था फिर विमान ने अपने मूल उड़ान मार्ग को बनाए रखा और गंभीर अशांति का सामना किया

नई दिल्ली: दिल्ली-श्रीनगर मार्ग पर उड़ान भरने वाले इंडिगो के पायलट को बुधवार को अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा, उसने पहले लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अशांति से बचने के लिए कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी; हालांकि, अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था, समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया। अनुमति अस्वीकार किए जाने के कारण, विमान ने अपने मूल उड़ान मार्ग को बनाए रखा और गंभीर अशांति का सामना किया।

कथित तौर पर, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) उस घटना की जांच कर रहा है, जिसमें उड़ान 6E 2142 को गंभीर अशांति का सामना करना पड़ा। 220 से अधिक यात्रियों के साथ इंडिगो के विमान को अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा, जिससे पायलट को श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण को "आपातकाल" घोषित करना पड़ा। विमान बुधवार को सुरक्षित रूप से उतरा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक-दूसरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए थे।

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142 . Hats off to the captain for the safe landing. @IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q

हालांकि विमान में मौजूद यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन विमान को बाहरी क्षति पहुंची। तूफान के दौरान ओले गिरने से विमान के नोज कोन को भारी नुकसान पहुंचा।

इंडिगो ने बुधवार को एक बयान में कहा, "दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान श्रीनगर में सुरक्षित रूप से उतर गया। विमान के आगमन के बाद हवाई अड्डे की टीम ने ग्राहकों की देखभाल की और उनकी भलाई और आराम को प्राथमिकता दी। आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव के बाद विमान को छोड़ दिया जाएगा।"

IndiGo issues press statement - “IndiGo flight 6E 2142 operating from Delhi to Srinagar encountered sudden hailstorm en route. The flight and cabin crew followed established protocol and the aircraft landed safely in Srinagar. The airport team attended to the customers after… pic.twitter.com/clliOB3lwt