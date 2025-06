VIDEO: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा ने अपनी वेडिंग में रोमांटिक अंदाज में किया जबरदस्त डांस

Highlights टीएमसी सांसद ने 30 मई को जर्मनी में एक सिंपल समारोह में बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी की 1959 में जन्मे पिनाकी मिश्रा एक जाने-माने राजनेता हैं जो चार बार सांसद रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रा का लगभग तीन दशकों का शानदार राजनीतिक और कानूनी करियर रहा है

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा का अपने पति और बीजेडी के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के साथ डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मोइत्रा द्वारा शेयर की गई इस क्लिप में 30 मई को जर्मनी में आयोजित उनके निजी विवाह समारोह का एक आनंदमय क्षण कैद है। नवविवाहित जोड़े को एक साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है, जो विवाह बंधन में बंधने के बाद जश्न का क्षण है।

टीएमसी सांसद ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर डांस वीडियो शेयर किया, जो बाद में गायब हो गया। हालांकि, यह जल्दी ही वायरल हो गया और सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा इसे खूब शेयर किया गया। मैचिंग पीच आउटफिट पहने हुए जोड़े - मोइत्रा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है और उनके पति पिनाकी मिश्रा ने कमरकोट पहना हुआ है - को बॉलीवुड गाने "रात के हमसफर" पर डांस करते देखा जा सकता है।

संसद में अपने जोशीले भाषणों के लिए मशहूर टीएमसी सांसद ने 30 मई को जर्मनी में एक सिंपल समारोह में बीजू जनता दल (बीजेडी) के पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा से शादी की। नवविवाहित जोड़े की केक काटते हुए तस्वीर शेयर करते हुए मोइत्रा ने लिखा, "प्यार और शुभकामनाओं के लिए आप सभी का शुक्रिया!! बहुत आभारी हूं।" फोटो में जोड़े को केक काटते हुए देखा जा सकता है।

