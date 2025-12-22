VIDEO: रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने रोकी मालगाड़ी ट्रेन? 10 मिनट तक क्रॉसिंग पर लगा रहा जाम
By रुस्तम राणा | Updated: December 22, 2025 15:42 IST2025-12-22T15:42:38+5:302025-12-22T15:42:38+5:30
वायरल वीडियो में मालगाड़ी क्रॉसिंग को ब्लॉक करती दिख रही है। अब वायरल हो रहे क्लिप में एक लंबी मालगाड़ी मलकान लेवल क्रॉसिंग पर खड़ी दिख रही है, जिससे रायबरेली जिले के एक ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाके में गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है।
रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक लोको पायलट ने कथित तौर पर मलकान रेलवे क्रॉसिंग पर एक मालगाड़ी को करीब 10 मिनट तक रोक दिया, जिससे व्यस्त लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम हो गया। यह घटना तब सामने आई जब कथित तौर पर बिना बताए ट्रेन के रुकने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेलवे अधिकारियों ने इस रुकावट के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।
वीडियो में लोको पायलट ट्रेन से उतरकर पटरियां पार करते दिख रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोको पायलट पास की दुकान से सिगरेट खरीदने के लिए बाहर निकला था; हालांकि, इस दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सिगरेट लेने के लिए लोको पायलट ने मालगाड़ी ट्रेन रोक दी। 10 मिनट तक ट्रेन रुकी रही जिसकी वजह से क्रॉसिंग पर जाम लग गया। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज करते हुए सिग्नल समस्या को रुकावट का कारण बताया है। pic.twitter.com/yade9tqcBg— Bhadohi Wallah (@Mithileshdhar) December 22, 2025
स्थानीय लोगों ने बार-बार रुकावटों का आरोप लगाया
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय यात्रियों ने देरी पर निराशा जताई और दावा किया कि इस क्रॉसिंग पर ऐसी रुकावटें अक्सर होती हैं। कई स्थानीय लोगों ने असुविधा और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लोको पायलट पर लापरवाही का आरोप लगाया, हालांकि ये आरोप अभी तक वेरिफाई नहीं हुए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मालगाड़ी NTPC प्रोजेक्ट में कोयला उतारने के बाद लौट रही थी। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
अलग घटना: शराबी आदमी ने इमरजेंसी स्टॉप करवाया
रेलवे से जुड़ी एक अलग घटना में, कथित तौर पर एक शराबी आदमी पुल पर चढ़ गया और रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया, जिससे एक लोको पायलट को हाई-स्पीड पैसेंजर ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। यह घटना तब हुई जब ट्रेन बालाघाट से वारासिवनी जा रही थी। अचानक ट्रेन रुकने से एक संभावित हादसा टल गया, लेकिन यात्रियों में दहशत फैल गई।