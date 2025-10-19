VIDEO: टिकट नहीं मिली तो राजद नेता ने लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर किया भयंकर ड्रामा, कुर्ता फाड़ा, सड़क पर लोटपोट होकर रोए

By रुस्तम राणा | Updated: October 19, 2025 16:16 IST2025-10-19T16:16:02+5:302025-10-19T16:16:02+5:30

मदन शाह ने गुस्से और निराशा का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया, सड़क पर लेट गए और पार्टी नेता के घर के सामने ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे।

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर आज एक नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जहाँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार और वरिष्ठ राजद नेता मदन शाह पार्टी से टिकट न मिलने पर भावुक हो गए।

मदन शाह ने गुस्से और निराशा का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया, सड़क पर लेट गए और पार्टी नेता के घर के सामने ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। इस नाटकीय विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा कर ली, जिससे आवास के बाहर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे टिकट वितरण में कथित भ्रष्टाचार पर बहस छिड़ गई। 
 

शाह ने आरोप लगाया कि टिकट के लिए पैसे देने से इनकार करने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद संजय यादव का नाम लिया और दावा किया कि सांसद ने पैसे लेकर टिकट की "दलाली" की थी और मधुबन सीट डॉ. संतोष कुशवाहा को दे दी गई।

शाह ने भावुक होते हुए कहा, "पार्टी ने मेरे जैसे ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। अब वे अमीर लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।" एक अन्य वीडियो में, शाह लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर पहुँचते समय उनकी कार का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

अंततः सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और व्यवस्था बहाल करने के लिए शाह को परिसर से बाहर निकालना पड़ा।

टॅग्स :Bihar Assembly Election 2025RJDLalu Prasad Yadavबिहार विधानसभा चुनाव 2025आरजेडीलालू प्रसाद यादव