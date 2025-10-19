VIDEO: टिकट नहीं मिली तो राजद नेता ने लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर किया भयंकर ड्रामा, कुर्ता फाड़ा, सड़क पर लोटपोट होकर रोए
By रुस्तम राणा | Updated: October 19, 2025 16:16 IST2025-10-19T16:16:02+5:302025-10-19T16:16:02+5:30
पटना: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर आज एक नाटकीय दृश्य देखने को मिला, जहाँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार और वरिष्ठ राजद नेता मदन शाह पार्टी से टिकट न मिलने पर भावुक हो गए।
मदन शाह ने गुस्से और निराशा का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए अपना कुर्ता फाड़ दिया, सड़क पर लेट गए और पार्टी नेता के घर के सामने ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। इस नाटकीय विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा कर ली, जिससे आवास के बाहर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।
यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे टिकट वितरण में कथित भ्रष्टाचार पर बहस छिड़ गई।
RJD leader Madan Shah breaks down outside Rabri Niwas:— The Alternate Media (@AlternateMediaX) October 19, 2025
“Sanjay Yadav demanded ₹2.7 crore for a ticket. I refused, and it went to someone else.”#RJD#BiharElections#BiharPolitics#MadanShah#ElectionCommissionpic.twitter.com/CuaA5QWFyP
शाह ने आरोप लगाया कि टिकट के लिए पैसे देने से इनकार करने के बाद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए राज्यसभा सांसद संजय यादव का नाम लिया और दावा किया कि सांसद ने पैसे लेकर टिकट की "दलाली" की थी और मधुबन सीट डॉ. संतोष कुशवाहा को दे दी गई।
VIDEO | Patna: Former RJD candidate Madan Shah break down outside RJD chief and former Bihar CM Lalu Prasad Yadav's residence.— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2025
He said, "Lalu Prasad Yadav promised to give me a ticket for the Bihar Assembly Elections 2025... RJD leader Sanjay Yadav had demanded ₹2.7 crore, and… pic.twitter.com/zXW1eBbZ8g
शाह ने भावुक होते हुए कहा, "पार्टी ने मेरे जैसे ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है। अब वे अमीर लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं।" एक अन्य वीडियो में, शाह लालू प्रसाद यादव के पटना स्थित आवास पर पहुँचते समय उनकी कार का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
#WATCH | Bihar: RJD leader Madan Shah tries to chase after party president Lalu Prasad Yadav's car as the former CM arrives at his residence in Patna, over ticket distribution. pic.twitter.com/JbS4pXt4fu— ANI (@ANI) October 19, 2025
अंततः सुरक्षाकर्मियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और व्यवस्था बहाल करने के लिए शाह को परिसर से बाहर निकालना पड़ा।