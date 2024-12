Video: कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राहुल गांधी से कहा, 'मैं समय पर आया, आप देर से आए', भाजपा की आई प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: भाजपा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर समय की पाबंदी को लेकर हाल ही में हुई बातचीत के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के प्रति अहंकार दिखाने का आरोप लगाया। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि गांधी का व्यवहार अपमानजनक था।

मालवीय ने मंगलवार को एक्स पर उनकी बातचीत का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन दिया, “गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राहुल गांधी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। जवाब में, राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता के प्रति उल्लेखनीय रवैये और अहंकार के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पंजाब के एक वरिष्ठ कांग्रेस विधायक को इस तरह के अपमान का सामना कराया हो।”

क्लिप में, गांधी और गुरदासपुर के सांसद रंधावा, मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसदों की बैठक के बाद समय की पाबंदी के बारे में हल्की-फुल्की बातचीत करते हैं। गांधी रंधावा को समय पर बैठक में आने की सलाह देते हुए सुनाई देते हैं, और कहते हैं, "आपको बैठक में समय पर आना होगा। बहाने मत बनाइए।"

65 वर्षीय सांसद ने तुरंत जवाब दिया, "मैं समय पर आया था। आप देर से आए। मैं आपसे पहले आया था।" यह बातचीत दोनों नेताओं के हंसने के साथ समाप्त होती है, जिसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल होते हैं, जिन्हें भी इस हंसी-मजाक में हास्य नजर आता है।

Gurdaspur Congress MP Sukhjinder Singh Randhawa points out Rahul Gandhi for his lack of discipline. In response, Rahul Gandhi reacts to the senior leader with noticeable attitude and arrogance.

It is not the first time Rahul Gandhi has subjected a senior Congress legislator from… pic.twitter.com/MGRxpGVOd0