वीडियोः प्रक्षेपण से पहले चंद्रयान-3 की टीम पहुंची तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर, इसरो ने कही ये बात

Highlights इसरो ने बुधवार कहा था कि चंद्रयान-3 मिशन के लिए ‘मिशन तत्परता समीक्षा’ (एमआरआर) पूरी कर ली है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस बार इसने "विफलता-आधारित डिजाइन" का विकल्प चुना है।

बेंगलुरुः भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिक सचिव शांतनु भटवाडेकर सहित वैज्ञानिकों की एक टीम आज चंद्रयान-3 के लघु मॉडल के साथ पूजा-अर्चना करने के लिए तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची।

गौरतलब है कि चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद इसरो वैज्ञानिकों की टीम ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "यह चंद्रयान-3 है...चंद्रमा पर हमारा मिशन...कल हमारा प्रक्षेपण है।"

#WATCH | Andhra Pradesh | A team of ISRO scientists team arrive at Tirupati Venkatachalapathy Temple, with a miniature model of Chandrayaan-3 to offer prayers.



Chandrayaan-3 will be launched on July 14, at 2:35 pm IST from Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, ISRO had… pic.twitter.com/2ZRefjrzA5