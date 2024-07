VIDEO: कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर भाजपा की सहयोगी आरएलडी के बाद जेडीयू भी नाराज, क्या NDA गठबंधन पर आएगी आँच?

Highlights जेडीयू ने कहा- यह आदेश मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के खिलाफ है एनडीए की सहयोगी आरएलडी ने कहा है कि दुकानों पर नाम लिखने का आदेश गलत है अखिलेश ने योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे सामाजिक अपराध बताया

नई दिल्ली: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक आदेश जारी कर कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी खाद्य दुकानों पर नाम बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश से विवाद खड़ा हो गया है, कई लोगों ने इसे असंवैधानिक बताया है। यूपी सरकार विपक्षी दलों की आलोचना का शिकार हो रही है, क्योंकि उसने भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा है।

भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी और बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के खिलाफ है।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए जेडी(यू) नेता केसी त्यागी ने कहा, "बिहार में इससे भी बड़ी कांवड़ यात्रा होती है। वहां ऐसा कोई आदेश लागू नहीं है। जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का उल्लंघन हैं, जिसकी बात पीएम करते हैं... यह आदेश बिहार, राजस्थान, झारखंड में लागू नहीं है। अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जाए।"

#WATCH | On 'nameplates' on food shops on Kanwar route in Uttar Pradesh, JD(U) leader KC Tyagi says, "A Kanwar Yatra bigger than this (in UP) takes place in Bihar. No such order is in effect there. These prohibitions that have been imposed are in violation of 'Sabka Saath, Sabka… pic.twitter.com/EUboKP7Eey