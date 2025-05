VIDEO: 'पहलगाम हमले में शामिल 6 आतंकवादी भाजपा में शामिल हो सकते हैं': संजय राउत ने बड़ा विवाद खड़ा किया

Highlights राउत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल छह आतंकवादियों की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाया उन्होंने कहा, "हो सकता है कि आतंकवादी भाजपा में शामिल हो गए हों, इसलिए उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है

मुंबई: शिवसेना-यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। मुंबई में मीडिया से बात करते हुए राउत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल छह आतंकवादियों की गिरफ्तारी में देरी पर सवाल उठाया। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे।

राउत ने कहा, "हो सकता है कि आतंकवादी भाजपा में शामिल हो गए हों - इसलिए उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। पहलगाम के छह आतंकवादियों को शायद इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि एक दिन आपको भाजपा कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति मिलेगी जिसमें कहा जाएगा कि वे छह लोग पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए, सब कुछ भूल जाइए।"

भाजपा नेता राम कदम ने राउत पर पलटवार करते हुए कहा, "यह बिल्कुल हास्यास्पद बयान है और यह हमारे सशस्त्र बलों का अपमान है।" एक समाचार चैनल से बात करते हुए कदम ने कहा, "उद्धव ठाकरे और संजय राउत जैसे शिवसेना-यूबीटी नेताओं ने अपना दिमाग खो दिया है और उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए।"

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "Maybe the terrorists have joined the BJP, that’s why they are not being caught. The six terrorists from Pahalgam are not being caught, perhaps because one day you will receive a press note from the BJP office saying… pic.twitter.com/bnBYn7ngSS