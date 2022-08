उपराष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद बोलीं मार्गरेट अल्वा, कुछ विपक्षी दलों ने एकजुट विपक्ष के विचार को पटरी से उतारने का प्रयास किया

Highlights चुनाव में एनडीए उम्मीदवार धनखड़ के 528 वोटों के मुकाबले अल्वा को महज 182 वोट पड़े चुनाव हारने के बाद ट्विटर पर उन्होंने लिखा, धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई ! कहा- संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ाई जारी रहेगी

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति चुनाव में पराजय के बाद विपक्षी खेमे की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने उन विपक्षी दलों पर निशाना साधा है जिन्होंने उन्हें वोट नहीं डाला। हार से निराश अल्वा ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने एकजुट विपक्ष के विचार को पटरी से उतारने का प्रयास करते हुए भाजपा का समर्थन किया।

चुनाव में एनडीए उम्मीदवार धनखड़ के 528 वोटों के मुकाबले अल्वा को महज 182 वोट पड़े, जबकि 15 वोट अमान्य घोषित किए गए। चुनाव में कुल 725 वोट डाले गए। चुनाव का परिणाम आने के बाद मार्गरेट अल्वा ने एक के बाद एक ट्वीट किया। सबसे पहले उन्होंने धनखड़ को चुनाव जीतने की बधाई दी।

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई ! मैं विपक्ष के सभी नेताओं और सभी दलों के सांसदों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मुझे वोट दिया। साथ ही, हमारे छोटे लेकिन गहन अभियान के दौरान सभी स्वयंसेवकों को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए।

Congratulations to Mr Dhankhar on being elected Vice President!



I would like to thank all the leaders of the Opposition, and MPs from across parties who voted for me in this election.



Also, all the volunteers for their selfless service during our short but intense campaign.