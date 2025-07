उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, आखिर क्या है वजह

Highlights देश के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना एक सच्चा सम्मान है। धनखड़ अगस्त 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

नई दिल्लीः जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूँ। धनखड़ ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य और संतुष्टि की बात है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं।

Vice President Jagdeep Dhankhar resigns from his post "to prioritise health care and abide by medical advice." pic.twitter.com/gLU2R4Y4Mh

Vice President Jagdeep Dhankhar (@VPIndia) writes, "To prioritise health care and abide by medical advice, I hereby resign as the Vice President of India, effective immediately, in accordance with Article 67(a) of the Constitution. I extend my deepest gratitude to Your… pic.twitter.com/0JxHwG9eYY— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2025