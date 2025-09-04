Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देगी राजद, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बोला तीखा हमला

राजद नेता तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया।

पटना: उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी राजद और भाकपा-माले का समर्थन लेने के सिलसिले में गुरुवार को पटना आए। इसके बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया।

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इन दो गुजरातियों ने देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। दोनों ही लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में जीतने भी संवैधानिक संस्था हैं उन सब पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी कब्जा किया गया है। आज चुनाव आयोग के लोग अब भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं।

तेजस्वी यादव ने उप राष्ट्रपति रहे जगदीप धनकड़ के अचानक इस्तीफा देने और उनके अब तक सार्वजनिक रूप से आगे नहीं आने पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जगदीप धनकड़ के साथ जो हुआ वह दिखाता है कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सभी जगहों पर कब्जा करने की कोशिश में है। जो भी उनके विरोध में हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जाती है। 

इस दौरान उन्होंने उप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन की जमकर तारीफ की। तेजस्वी यादव ने बिहार को प्रजातंत्र की जननी बताते हुए इस बार के उप राष्ट्रपति चुनाव को बेहद जरूरी बताया। वहीं उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने पटना में इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त किया। 

इस दौरान उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ़ एक पद का नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और संविधान की रक्षा का संघर्ष है। बी. सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बिहार में 2000 साल पहले सामाजिक न्याय की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि उनसे बार बार पूछा जाता है कि आप न्यायाधीश रहे हैं। 50 से 55 साल तक न्यायिक क्षेत्र में रहे हैं। फिर सियासी दलदल में क्यों फंसे हैं? 

उन्होंने कहा कि मेरी यह यात्रा 1971 में शुरू हुई थी। मेरी उसी यात्रा का यह एक क्रम है। उन्होंने सभी से समर्थन की अपील की। अपनी जेब से संविधान की एक किताब निकालकर दिखाते हुए रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब मेरी जेब में इसे देखा था तो मैंने उन्हें कहा था कि पिछले 52 साल से वे इसे लेकर घूम रहे हैं। 

वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु बी. सुदर्शन रेड्डी  के आगमन पर बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता डॉ शकील अहमद, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सहित इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहे।

