Vice President Election 2025: BJD और BRS समेत तीन पार्टियों ने वोटिंग से किया किनारा, 12 सांसद नहीं डालेंगे वोट

Vice President Election 2025: दोनों सदनों के सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। 9 सितंबर को आयोजित मतदान में पीएम मोदी समेत पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा वोटिंग जारी है। इस बीच, तीन दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD), पंजाब की शिरोमणि अकाली दल (SAD) और तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने इससे दूर रहने का फैसला किया है और वे किसी भी समूह के साथ गठबंधन नहीं करेंगे।

उनके इस फैसले से मौजूदा चुनावी गणित पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन आसानी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं।

नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली BJD ने सोमवार को मतदान से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन कहा कि वह भाजपा और कांग्रेस दोनों से "समान दूरी" बनाए रखने की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति का पालन कर रही है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया।

#WATCH | Delhi | Union Minister and BJP national president JP Nadda arrives at the Parliament House to cast his vote for the Vice Presidential election.



(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/efTgjk6rmZ — ANI (@ANI) September 9, 2025

वरिष्ठ बीजद नेता और राज्यसभा सदस्य डॉ. सस्मित पात्रा ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है... बीजद एनडीए और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन दोनों से समान दूरी बनाए रखेगी। हमारा ध्यान पूरी तरह से ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के विकास और कल्याण पर है।"

2024 के लोकसभा चुनावों में खाता भी नहीं खोल पाने वाली बीजद के सात राज्यसभा सांसद हैं। बीआरएस ने सोमवार को घोषणा की कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने यह घोषणा की। बीआरएस के चार राज्यसभा सदस्य हैं और लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

रामाराव ने कहा कि यह फैसला किसानों की शिकायतों, खासकर तेलंगाना में यूरिया की कमी को देखते हुए लिया गया है। शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार शाम को घोषणा की कि वह चुनाव से दूर रहेगा। इसके पीछे पंजाब में आई बाढ़ को वजह बताया जा रहा है।

अकाली दल की केवल एक सांसद हरसिमरत कौर हैं, जो अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बठिंडा से जीत हासिल की। ​​उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के राधाकृष्णन और विपक्ष के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधे मुकाबले का मंच तैयार है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 781 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा के 542 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 239 सदस्य (233 निर्वाचित और 12 मनोनीत, दोनों सदनों में छह रिक्तियां) शामिल हैं। सभी वोटों का समान मूल्य होता है, और स्थापित संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, गुप्त मतदान के माध्यम से मतदान होता है।

जीतने के लिए आवश्यक बहुमत का आंकड़ा 391 वोट है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया था।

