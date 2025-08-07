Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, जानें कैसे चुना जाता है उपराष्ट्रपति?

Vice President Election: निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नौ सितंबर को होने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है, जबकि दस्तावेजों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। चुनावी मुकाबले से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने गुरुवार (7 अगस्त, 2025) को उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसके बाद ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो पाई है।

जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ ने अचानक से पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 में समाप्त होना था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मध्यावधि चुनाव की स्थिति में, पदधारी को पूरे पाँच वर्ष का कार्यकाल मिलता है।

अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी लाभ के पद पर है, तो वह भी उपराष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को अच्छी बढ़त हासिल है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, साथ ही उच्च सदन के मनोनीत सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं।

543 सदस्यीय लोकसभा में एक सीट - पश्चिम बंगाल में बशीरहाट - रिक्त है, जबकि 245 सदस्यीय राज्यसभा में पाँच रिक्तियाँ हैं। राज्यसभा में रिक्त पाँच सीटों में से चार जम्मू-कश्मीर से और एक पंजाब से है। पंजाब की यह सीट पिछले महीने हुए उपचुनाव में राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद आप नेता संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।

दोनों सदनों की प्रभावी सदस्य संख्या 786 है और सभी पात्र मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने पर विजयी उम्मीदवार को 394 मतों की आवश्यकता होगी।

लोकसभा में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 542 सदस्यों में से 293 का समर्थन प्राप्त है। सत्तारूढ़ गठबंधन को राज्यसभा में 129 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, बशर्ते कि मनोनीत सदस्य एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करें, जिसकी प्रभावी सदस्य संख्या 240 है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

संविधान के अनुच्छेद 66 (1) में प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। इस प्रणाली में, मतदाता को उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी प्राथमिकताएँ अंकित करनी होती हैं।

उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वे तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें।

