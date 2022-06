देश में दुर्घटना परीक्षणों के आधार पर वाहनों को दी जाएगी स्टार रेटिंग, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा

Highlights गडकरी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने अब भारत एनसीएपी शुरू करने के लिए जीएसआर अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि नया कार मूल्यांकन कार्यक्रम भारत एनसीएपी एक तंत्र का प्रस्ताव करता है जिसमें भारत में ऑटोमोबाइल को क्रैश परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर 'स्टार रेटिंग' दी जाएगी। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक उपभोक्ता-केंद्रित प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिससे ग्राहक अपनी स्टार-रेटिंग के आधार पर सुरक्षित कारों का विकल्प चुन सकेंगे, जबकि सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए भारत में मूल उपकरण निर्माताओं के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

I have now approved the Draft GSR Notification to introduce Bharat NCAP (New Car Assessment Program), wherein automobiles in India shall be accorded Star Ratings based upon their performance in Crash Tests. @PMOIndia