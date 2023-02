Vande Bharat Trains: पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली बच्चों से बातचीत की, लड़की को गाते हुए सुना, देखें वीडियो

Highlights पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी मौजूद रहे। मुंबई-सोलापुर और मुंबई-साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।

मुंबईः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई-साईनगर शिर्डी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर देश को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि आज पहली बार एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है। यह राज्य में पर्यटन और तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देगी।

इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में स्कूली बच्चों से बातचीत की और एक लड़की को गाते हुए सुना। उन्होंने मुंबई में मुंबई-सोलापुर और मुंबई-साईनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with school children and hears a girl sing, on Vande Bharat Express.



He flagged off Mumbai-Solapur and Mumbai-Sainagar Shirdi Vande Bharat Express in Mumbai

पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आज के आधुनिक होते हुए भारत की शानदार तस्वीर है। यह भारत की स्पीड और स्केल का प्रतिबिंब है। आप देख रहे हैं कि देश में कितनी तेज़ी से वंदे भारत लॉन्च हो रही हैं। अब तक 10 ऐसी ट्रेनें लॉन्च हो चुकी हैं। आज देश के 17 राज्यों के 108 ज़िले वंदे भारत से जुड़ चुके हैं।

भारत के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लिए रखे हैं। यह 9 साल की तुलना में 5 गुना अधिक है जिसमें रेलवे का हिस्सा 2.5 लाख करोड़ है। मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार के डबल प्रयासों से महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी और तेज़ी से आधुनिक बनेगी।

There was a time when MPs used to write letters for arrangements for trains to stop at stations in their areas, for a 1-2 minute stoppage. Now, when the MPs meet, they demand a Vande Bharat in their area. This is the craze of Vande Bharat trains today: PM Modi in Mumbai

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए दो वंदे भारत ट्रेन को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने सबसे पहले दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएसएमटी-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद अहमदनगर जिले के साईंनगर शिरडी शहर को मुंबई से जोड़ने वाली एक अन्य ट्रेन को रवाना किया।

मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और सोलापुर के बीच 455 किलोमीटर की दूरी छह घंटे 30 मिनट में तय करेगी, जिससे वर्तमान में लगने वाले समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी। मुंबई-साईंनगर शिरडी वंदे भारत एक्सप्रेस को शिरडी तक 343 किलोमीटर की दूरी तय करने में पांच घंटे 25 मिनट का समय लगेगा।

India of the 21st century will have to rapidly improve its public transport system. The quicker our public transport system becomes modern, the more the ease of living for the people will increase, and their quality of life will see pleasant improvements: PM Narendra Modi

मध्य रेलवे (सीआर) के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसएमटी-सोलापुर वंदे भारत ट्रेन में खानपान सेवा के बिना एक तरफ का किराया ‘चेयर कार’ के लिए एक हजार रुपये और ‘एक्जीक्यूटिव चेयर कार’ के वास्ते 2,015 रुपये होगा, जबकि खानपान के साथ इन श्रेणियों का किराया क्रमशः 1,300 रुपये और 2,365 रुपये होगा।

उन्होंने बताया कि सीएसएमटी से साईंनगर शिरडी के लिए खानपान सेवा के बिना एक तरफ की यात्रा का किराया ‘चेयर कार’ और ‘एक्जीक्यूटिव चेयर कार’ के लिए क्रमश: 840 रुपये और 1670 रुपये होगा, जबकि खानपान सेवा के साथ टिकट की कीमत क्रमशः 975 रुपये और 1840 रुपये होगी।

एक महीने से भी कम समय में मोदी का शहर का यह दूसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई में 38,000 करोड़ रुपये से अधिक की बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था।

