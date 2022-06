वडोदरा: फुटपाथ पर 100 बच्चों को फ्री में ऐसे ट्यूशन दे रहा है यह इंजीनियर, 4 साल तक मंदिर में भी पढ़ा चूका है निशुल्क, खुद 5-6 छात्रों की भरता है स्कूल फीस

Highlights वडोदरा में एक सिविल इंजीनियर द्वारा फ्री में गरीब बच्चों को ट्यूशन मिल रहा है। यह इंजीनियर इन बच्चों को फुटपाथ पर ट्यूशन पढ़ाता है। इससे पहले वह मंदिर में भी चार साल तक बच्चों को पढ़ा चुका है।

गांधीनगर:गुजरात के वडोदरा में एक सिविल इंजीनियर द्वारा गरीब बच्चों को फ्री में फुटपाथ पर शिक्षा देने की बात सामने आई है। बताया जा रहा कि यह इंजीनियर उन बच्चों की मदद कर रहा है जिनके मां-बाप गरीब है और पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इस पर सिविल इंजीनियर निकुंज त्रिवेदी का कहना है कि वह प्रदेश के गरीब बच्चों को शिक्षित करना चाहते है, इसलिए वह इस तरीके से बच्चों की मदद कर रहे है। आपको बता दें कि उनके क्लास में ट्यूशन लेने के लिए कक्षा केजी से लेकर 10वीं तक के छात्र आते है और ऐसे में उनके पास करीब 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं।

इंडिया डाट काम के मुताबिक, सिविल इंजीनियर निकुंज त्रिवेदी के क्लास में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे भी पढ़ाई करते है और ऐसे में उनकी यह कोशिश रहती है कि वह हर किसी को सही से समय दे पाएं। वे फ्री में इन बच्चों को फुटपाथ पर ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहे है। रिपोर्ट के अनुसार, निकुंज त्रिवेदी यहां इस फुटपाथ पर पिछले आठ महीने से पढ़ा रहे है। उनके मुताबिक, वे इससे पहले एक मंदिर में भी चार साल तक बच्चों को फ्री में पढ़ाया है।

निकुंज त्रिवेदी का कहना है कि उनके पास वो बच्चे आते है जिनके मां-बाप आर्थिक रूप से कमजोर है, ऐसे में ये छात्र कोई ट्यूशन नहीं ले पाते है। इसलिए वे इन बच्चों को बिना कुछ फीस लिए हुए ही पढ़ाते है।

Gujarat: A civil engineer in Vadodara gives free education to children on a footpath



Around 95-100 children from KG to 10th std come here to study. Some of them go to govt/pvt schools but their parents can't afford tuition,so I teach them for free:Nikunj Trivedi, engineer(25.06) pic.twitter.com/JMQg8ytAkz